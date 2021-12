Pour la deuxième année consécutive, le coronavirus s'invite à table pour les fêtes et fait dérailler tous nos plans, mais aussi ceux du gouvernement. Avec plus de 91.000 cas jeudi 23 décembre, un nouveau record a été atteint, le précédent remontant à novembre 2020, au pic de la deuxième vague. Selon Olivier Véran, les 100.000 contaminations par jour devraient même être atteintes d'ici la fin du mois. Les règles d'isolement vont alors probablement évoluer, a prévenu le ministre de la santé.

Le Conseil scientifique redoute en effet une désorganisation de certains secteurs à cause de la multiplication des arrêts de travail. C'est d'ailleurs déjà le cas à certains endroits. Avec 15.000 cheminots malades ou cas contacts, la SNCF a été obligée de supprimer des trains. Même tableau dans la culture : Chez Michou, le Crazy Horse et le Moulin rouge restent porte close ces prochains jours. Rideau également fermé au théâtre du Mogador, où se joue un blockbuster des comédies musicales, Le Roi Lion. Le spectacle est suspendu jusqu'au 31 décembre en raison d'un nombre de cas covid trop important dans l'équipe.

"Il y a du monde sur Le Roi Lion avec 150 personnes par soir, donc on a quand même un brassage de population important", explique Laurent Bentata, le producteur de la pièce. "On teste les gens tous les jours car on est sur un protocole très strict ici depuis trois-quatre mois", détaille-t-il, ce qui leur a "permis de tenir jusqu'alors".

Avec beaucoup d'autres théâtres touchés, Laurent Bentata estime qu'ils ne sont "malheureusement que le reflet de ce qu'il se passe actuellement dans la société française".

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - En Guadeloupe, des manifestants du collectif anti-passe sanitaire ont fait irruption dans l'hémicycle du Conseil régional jeudi 23 décembre à Basse-Terre.

International - La Catalogne a annoncé jeudi 23 décembre l'instauration d'un couvre-feu et la fermeture des discothèques pour faire face au variant Omicron.

Justice - Le coiffeur français Franck Provost a récemment été mis en examen pour "abus de biens sociaux" et "blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée".