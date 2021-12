Les infos de 12h30 - Coronavirus et Noël : des réveillons entre malades s'organisent

Coronavirus et Noël : des réveillons entre malades s'organisent

Plus qu'une nuit avant le réveillon de Noël. Alors que les fêtes sont une nouvelle fois perturbées par l'épidémie de coronavirus, de nombreux Français se ruent sur les tests avant les retrouvailles familiales. Parfois, le résultat provoque une douche froide : de nombreuses personnes testées positives devront finalement passer Noël isolées.

Certaines d'entre elles, asymptomatiques, ne se laissent pas abattre pour autant et changent de plan, comme c'est le cas de Solène, vaccinée trois fois, mais testée positive à trois jours de Noël. Alors qu'elle devait prendre la route avec ses parents direction le domicile de sa sœur, la jeune femme doit finalement rester chez elle. "Je me disais que j'allais fêter Noël toute seule, mais avec une amie elle aussi testée positive, on s'est dit qu'on allait faire le réveillon toutes les deux", explique-t-elle.

Au programme, "bonne bouffe, champagne et sûrement un film de Noël" pour un réveillon entre copines, une première pour Solène qui trouve ce plan de secours "cool". Même malades, "on va quand même réussir à se faire plaisir", assure-t-elle.

