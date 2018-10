publié le 11/10/2018 à 11:15

Paru aux Etats-Unis en 1967, Les chats de la tour Eiffel était un livre jusqu'à aujourd'hui inédit en France. Voici donc, enfin, cette tendre et fantaisiste histoire de chats et de tour Eiffel. Sous la plume d'Auro Roselli (résistant, journaliste, écrivain et photographe), voici une histoire qui ravira les amoureux de Paris et de chats.



"Il fut un temps, raconte Auro Roselli, où la tour Eiffel était sans chat. Ce temps où les enfants suivaient docilement leurs parents du premier étage au deuxième et du deuxième au troisième, sans pouvoir admirer en paix les jolies petites voitures et les jolies petits trains verts avec un wagon rouge au milieu, parce que leurs parents ou des professeurs ou des guides touristiques (ou une combinaison des trois) ne cessaient de pointer du doigt tous ces monuments historiques, en déblatérant à propos des horribles batailles que leur construction avaient provoquées".

Le président prenant conseil auprès de sa maman. Crédit : Helium

Et puis un jour, une petite fille prénommée Adalgise, amena une chatte prénommée Ronronne qui, oh malheur, lui échappa. La suite est une drôle de menace qui va planer sur tous les monuments de Paris dont la dame de fer. Et si les touristes ne venaient plus à Paris que pour admirer les chats et non plus les monuments ? Car Ronronne, une magnifique petite (chatte) parisienne, va alors peupler (voire surpeupler) la tour Eiffel.

Et là c'est le drame... Adalgise et Ronronne grimpent à la tour Eiffel. Crédit : Helium

L'affaire va faire grand bruit jusqu'à l'Elysée. Le président de gros bonhomme au caractère abominable (sauf avec sa mère) va mobiliser tous ses ministres et la garde républicaine (on ne plaisante pas avec la tour Eiffel) avant de s'en remettre au bon vieux inspecteur croûton, le roi de la déduction.



45 pages de tendresse, idéal pour une histoire du soir. Ce petit livre où les politiques sont (un peu) tournés en ridicule est admirablement illustré par Laurent de Brunhoff (Babar) qui avait déjà posé sa patte (et ses crayons) sur la première édition en 1967.



"Les chats de la tour Eiffel" par Auro Roselli est édité chez Helium. A partir de 5 ans. 14,90 euros.