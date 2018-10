Le premier livre traduit en français par une intelligence artificielle est paru

publié le 07/10/2018 à 08:30

La start-up française Qwantmetry a traduit en français le livre anglais Deep Learning, L'Apprentissage profond en Français. Cet ouvrage est en quelque sorte la bible de l'intelligence artificielle. Utiliser un ordinateur pour le traduire n'a pourtant pas été la première idée. Au début, il était question très classiquement de faire appel à des traducteurs. Mais il s'agit d'un ouvrage technique, qui nécessite des traducteurs spécialisés, très demandés et donc pas toujours disponibles. Le prix était estimé à 150.000 euros pour les 800 pages ! D'où cette idée de faire réaliser cette traduction par une intelligence artificielle.



Il n'était évidemment pas envisageable d'utiliser un banal logiciel de traduction automatique, qui aurait fait du mot à mot. Or il s'agit d'un livre très technique, avec des tournures linguistiques très particulières, un vocabulaire très spécifique, des subtilités, des formulations propres, beaucoup de doubles négations, d'où l'occasion de faire des contre sens, de dire des inexactitudes.



Donc, les ingénieurs de Qwantmetry sont partis d'un logiciel de traduction allemand déjà très performant, auquel on a fait apprendre, en le gavant d'exemples tirés de livres techniques, toutes ces subtilités linguistiques. La particularité d'une intelligence artificielle est d'être capable d'apprendre et de comprendre dans le cas présent, comment s'articule une phrase, en lien avec le contexte et c'est comme ça qu'ils ont réussi à traduire ce livre.

En deux mois, la traduction était finalisée, relue par des traducteurs professionnels. Le prix a lui été divisé par quatre par rapport à une traduction faite par des professionnels.

Pour l'instant, il est difficile d'imaginer de faire traduire des ouvrages littéraires, avec un style propre à chaque écrivain par une intelligence artificielle. En revanche, pour toutes les traductions d'ouvrages spécialisés, mais pas forcément complexes, comme la gastronomie c'est envisageable. Tout comme la sociologie, les ouvrages médicaux avec bien sûr à chaque fois un gros travail de relecture.