"Le Petit voleur d'ombres" de Marc Levy

publié le 02/08/2020 à 07:03

Imaginez un instant que vous ayez la capacité d'entendre les plus secrètes pensées des autres, leurs fêlures, leurs drames, leurs inquiétudes... leurs secrets. En novembre dernier, Marc Levy, l’écrivain français le plus lu au monde, publiait sont premier roman jeunesse, l'adaptation du Voleur d'ombres, devenu Le Petit voleur d'ombres.

4 tomes sur les aventures d'un petit garçon, petit voleur d'ombre qui découvre et subit dans un premier temps ce pouvoir particulier. En s'approchant de l'ombre d'une personne, celle ci vient lui parler, pour lui montrer tantôt l'avenir, tantôt révéler un secret. C'est comme ça qu'il va se lier d'amitié avec le gardien de l'école, où le petit garçon vient d'être scolarisé.



Tout est nouveau pour lui, tout est dangereux, surtout lorsque son chemin croise le méchant de la classe, l'affreux Marques.

Avec tendresse, Marc Levy joue avec le pouvoir du petit voleur d'ombres, le transformant tour à tour en sauveteur, et en confident, gardien désormais de lourds secrets... Ce petit voleur d'ombre a nécessité un vrai travail d'adaptation pour Marc Levy plus habitué à écrire pour les adultes : "Et au petit voleur d'ombres d'accepter son pouvoir, et de l'utiliser à bon escient... un pouvoir extraordinaire quand les ombres des autres viennent lui parler... et ce n'est pas Marc Levy l'auteur de cette série qui dira le contraire, lui qui rêverait de pouvoir faire ceci s'il avait le pouvoir d'entendre les ombres..."



Le Petit voleur d'ombre, 4 petits romans édités chez Robert Laffont, à dévorer cet été et donc évidemment, à glisser dans la valise.