"Broken Things" de Lauren Oliver

publié le 19/07/2020 à 07:03

Qu'est-il vraiment arrivé à Summer Marks, jeune fille sans histoire assassinée il y a 5 ans dans un bois lors de ce qui semble être un rituel satanique. Est-ce que comme l'affirme des centaines de blogs, la presse et la population elle aurait été victime d'un jeu sadique de la part de ses amies Brynn et Mia, un jeu qui aurait mal tourné ?

Personne ne l'a jamais su, et aucun preuve fiable n'a pu confondre les deux amies de Summer... tuée de 7 coups de couteau. Cinq ans ont passé, lorsqu'un événement va ramener en ville les deux jeunes filles que toute la population accuse d'avoir tué leur amie...

5 ans que Brynn et Mia n'ont plus traîné ensemble. Les langues vont se délier, et les amitiés renaitre dans un unique but : comprendre pourquoi et tenter de découvrir QUI a tué Summer Marks.

Dans ce roman Broken Things paru aux éditions Albin Michel digne d'un scénario de série Netflix, nous allons naviguer entre passé et présent. Apprendre par exemple que tout aurait commencé avec une étrange Fan fiction une histoire qu'on invente à partir d'une oeuvre. En l’occurrence ici un roman baptisé le chemin de Lovelorn et que son autrice n'a jamais terminé... l'intrigue du livre s'arrête en plein milieu d'une phrase. Il n'y aura jamais de suite l'autrice est décédée... alors les 3 jeunes filles ont imaginé leur "Lovelorn".

Un Lovelorn peuplé d'étranges personnages dont une Ombre... menaçante, pesante. Et si l'Ombre avait réellement tué Summer ? les personnages de livres peuvent-ils prendre vie ? et si la clef du mystère se trouvait dans cette suite que les trois jeunes filles ont écrite à tour de rôle.

Au fil des pages, l'autrice nous dévoile le passé peu enviable des 3 jeunes filles, entre violences familiales, alcool et désespoir. Et on ne peu pas dire que le présente soit tout aussi rose. Au fil de leur enquête, les deux amies de Summer Marks retrouve des amis, ex collégiens... la bande qu'ils forment désormais doit avancer dans la vie et dans cette enquête qui fera peut-être éclater la vérité... car une chose est certaine... un monstre rode à Brickhouse Lane... elles en sont convaincues... et bien décidées à le faire sortir de sa tanière...

Si vous aimez frisonner, si vous êtes fan de polars façon séries télé : lisez ce roman intitulé Broken Things de Lauren Olivier paru aux éditions Albin Michel Jeunesse. Une romancière américaine à l'imagination sans limite et glissez le évidemment dans la valise.