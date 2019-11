publié le 27/11/2019 à 16:50

C'est ce 27 novembre au matin qu'ouvre à Montreuil le 35e Salon du livre et de la presse jeunesse avec 3.000 auteurs en dédicaces pendant 6 jours et des milliers de livres à découvrir.

Le livre jeunesse se porte toujours aussi bien, avec selon l'étude annuelle de GFK, pas moins de 14.000 nouveautés par an et plus de 83 millions de livres écoulés en 2018. Rien qu'à Noël 2019, il s'en vendra 14 millions. Et parmi ces livres en vente à Noël, des premiers romans jeunesse, comme ceux de Marc Levy, qui signe avec Le Petit Voleur d'ombres, sa première incursion dans ce secteur.

Considéré comme l'auteur français le plus lu dans le monde, il s'est inspiré de son best-seller, Le Voleur d'ombres, paru en 2010 pour rédiger ses premiers romans jeunesse intitulé effectivement Le Petit Voleur d'ombres (Robert Lafont), pour les enfants à partir de 8 ans.

"Pour moi, tout a commencé parce que je racontais des histoires à mon fils et qu'en grandissant le temps des histoires de l'enfance était passé, j'ai eu cette idée d'écrire un livre à l'homme qu'il deviendrait un jour et ça été mon premier roman [Et si c'était vrai...]", démarre l'auteur, avant de préciser : "Depuis 20 ans je nourrissais cette envie d'écrire des vrais contes pour enfants et là Le Voleur d'ombres, finalement, s'y prêtait vraiment bien".

"Le Petit Voleur d'ombres - Tome 1 : Le Petit Voleur d'ombres" de Marc Levy Crédit : Robert Lafont

Un jeune héros qui cache un lourd secret

Des romans à la première personne qui racontent donc l'histoire d'un petit garçon, premier jour de rentrée, il est paumé il ne connaît personne dans son nouveau collège. Et pour cause : il vient de déménager, il a sauté une classe. Et s'il a, lui, 18 mois d'avance, ce n'est pas le cas de Marques, le beau gosse gros dur de la classe qui, lui, en a 24 de retard : il a redoublé 2 fois. Entre eux il y a surtout Elisabeth, mais il y a surtout une histoire d'ombres.

Notre héros va se rendre compte qu'un truc cloche chez lui. Comme dans Le Voleur d'ombres, la version adulte, le héros entend les secrets des ombres et donc de leurs propriétaires. "Il y avait un vrai plaisir et un vrai jeu à connaître la trame de l'histoire et à reprendre ça avec des yeux neufs. Et surtout en se plaçant cette fois-ci non plus dans la peau du Voleur d'ombres quand il est devenu adulte, mais quand il est enfant", précise Marc Levy. Il y a déjà deux tomes du Petit Voleur d'ombres. Un troisième tome est prévu l'an prochain. Ce sont donc 6 romans qui sont prévus au total avec une mise en place de choix : 25.000 exemplaires par tome.

À noter que Marc levy avait déjà eu une première "touche" avec la jeunesse. Sur invitation d'Alexandre Jardin, il avait participé en 2017, à une opération pour une chaîne de fast-food, où on remplaçait les jouets en plastique par un livre. "Peu importe le moyen, pourvu que les enfants lisent", dit l'auteur.