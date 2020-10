"Danny, champion du monde" de Roald Dahl

publié le 12/07/2020 à 07:03

Son nom ne vous dira peut-être pas grande chose, mais si je vous dis Charlie et la chocolaterie ou Le Bon gros géant cela vous aidera surement à situer l'oeuvre de Roald Dahl. Immense écrivain britannique qui a régalé des générations d'enfants. Roald Dahl nous a quitté en 1990, il avait 74 ans. C'est en 1975 qu'il publie son 7ème roman pour la jeunesse : Danny Champion du monde.

Le livre est alors, et est toujours publié avec les illustration d'un génie du dessin jeunesse Quentin Blake en France aux éditions Gallimard Jeunesse.

Danny habite tout seul avec son papa dans une roulotte, sa maman est morte il y a bien longtemps. "Mon père explique Danny était sans nul doute le plus merveilleux et le plus passionnant des pères qu'un garçon ait jamais eu. son air sérieux venait de ce qu'il ne riait jamais avec sa bouche. Tout était dans les yeux. Des yeux bleus, brillants. j'étais content que mon père soit capable de sourire avec les yeux. Cela signifiait qu'il ne m'adressait jamais de faux sourire, car il est impossible d'avoir les yeux qui pétillent si l'on ne pétille pas soi-même à l'intérieur..."

Danny champion du monde Crédit : Gallimard Jeunesse

Danny et son père habitaient derrière une station service. "La station service, raconte Danny appartenait à mon père, ainsi que la roulotte et un petit champ qui se trouvait derrière, mais c'était à peu près tout ce qu'il possédait au monde. C'était une toute petite station service sur une route de campagne entourée de champs et de collines boisées".

Un soir le père de Danny disparaît. Panique à bord de la roulotte, Danny va alors découvrir que son père cache un secret : il est braconnier. Oh pas n'importe quel braconnier ! Non, un braconnier hors pair. Il faut vous dire qu'il tenait ça se son père, le grand-père de Danny. Et voilà une bien drôle d'aventure qui s'annonce, avec au centre de mystérieux grains de raisins et surtout un méchant... un bon gros méchant à bord de sa Rolls et qui méprise la moité du pays (et inversement). Riche et vaniteux, mais surtout propriétaire d'un bois qui abrite des centaines de faisans.

Avec tendresse, Roald Dahl nous entraîne alors dans une histoire pleine de tendresse et de générosité. Danny Champion du monde est un classique de la littérature jeunesse, et Roald Dahl figure au Panthéon de ces écrivains qui ont su faire rêver les enfants.



Il n'y a pas de magie dans ce livre, pas de géant, pas de sorcier, simplement une bonne grosse dose d'amour et d'humour.

Roald Dahl donne un conseil pour vous les enfants : "Quand vous serez grands et qu'à votre tour vous aurez des enfants, n'oubliez surtout pas cette chose capitale : ce n'est pas du tout rigolo d'avoir des parents trop sérieux. Ce que les enfants veulent, ce qu'ils méritent, ce sont des parents pleins de vie".

Alors cet été, si vous aussi vous avez envie de rêver, et c'est important quand on a 10 ans, glissez donc Danny Champion du monde aux éditions Gallimard Jeunesse dans la valise.