"Cornebidouille contre Cornebidouille" de Pierre Bertrand

publié le 18/07/2020 à 07:03

Cette histoire, ou plutôt ces histoires car c'est une saga de livres, raconte les aventures d'un petit garçon Pierre aux prises avec une une sorcière répondant au nom de Cornebidouille. Pour Pierre, le héros de ces aventures, tout débuta un soir à la maison face à une assiette de soupe.

"Mange ta soupe", ordonna le père de Pierre, "non", répondit le garçon. Et que croyez vous que fit le père de Pierre ? une punition ? Non, il inventa, et donna naissance à une affreuse bonne femme, nez crochu, odeur nauséabonde, grosse et verte :une sorcière !! et le papa de Pierre d'expliquer menaçant :

"Voici ce qui arrive aux enfants qui refusent de manger leur soupe, a minuit la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre et elle leur fait tellement peur que le lendemain non seulement ils mangent leurs soupe mais il avalent la soupière avec". Ainsi naquit dans la maison de ce petit bonhomme la légende de Cornebidouille.

Cornebidouille Crédit : L'école des loisirs

Vous n'allez pas le croire mais effectivement, à minuit ce soir là, une affreuse et puante sorcière se matérialisa dans la chambre du petit garçon mais c'était sans compter sur un talent qui régalera les plus petits au fil de la lecture. Le talent de Pierre, c'est de ne jamais se laisser impressionner, même par la plus moche des sorcières, raconte l'auteur de cette saga Pierre Bertrand.

Et même en cas de menace suprême, car oui cette sorcière est pleine de ressources, tout comme Pierre, petit garçon inventif qui parviendra toujours à déjouer les pièges de l'infâme sorcière, même dédoublée dans le génial épisode de Cornebidouille contre cornebidouille où suite à une malencontreuse erreur de la maman de Pierre, (on ne coupe pas une citrouille en deux), Cornebidouille se pointera un soir avec son double dans la chambre du petit Pierre.

Ces livres, drôles, et illustrés avec talent par Magali Bonniol, s'adressent aux plus petits, et les aidera surement à déjouer cette peur bien naturelle des monstres planqués comme chacun sait sous les lits et ils donneront aussi une leçon aux parents : on ne doit jamais menacer les enfants qui ne mangent pas leur soupe même si ici, le pauvre pierre se retrouve jour après jour devant l'éternel bol de soupe.

Alors cet été, si vous aussi vous avez envie de frissonner de trouille, mais pas trop, glissez donc cette saga parue aux éditions l’École des loisirs dans la valise.