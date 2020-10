"Blaise et le château d'Anne Hiversère" de Claude Ponti

publié le 11/07/2020 à 07:03

Au rayon littérature jeunesse il existe des monuments... et Claude Ponti en est un. C'est sans nul doute l'écrivain préféré des petits dont le talent a conquis aussi des millions de maîtresses et instituteurs à travers la France. Il faut dire que chez Claude Ponti le talent est multiple : illustrateur, écrivain, dessinateur de presse, peintre et... amoureux des mots.

Après avoir consacré 3 albums à sa fille Adèle, Claude Ponti décide d'offrir une renommée internationale à un curieux personnage : un poussin prénommé Blaise et qui a la particularité d'être masqué.

Claude Ponti qui vit à la campagne entre Tours et le mans explique comment est né ce poussin et les dizaines d'autres qui peuplent ses albums. "Je cherchais à trouver une histoire où il y aurait le maximum de poussins. Quand je fais mon premier livre ma fille est encore un tout petit bébé". C'est en l'emmenant à la crèche qu'est venue la révélation. "Dans une pièce il y avait là plein de petits enfants en grenouillère et cela m'a rappelé les poussins dans les casiers sur les marchés".

Car c'est l'autre caractéristique de ses albums, un profusion de poussin et des pages qui ne sont jamais blanches : "Quand j'étais enfant je détestait les livres qui étaient lus une fois pour toute. Ce que je veux c'est que les parents en aient pour leur argent, et les enfants en aient pour très longtemps", explique encore l'auteur.

Blaide et le château d'Anne Hiversère Crédit : Claude Ponti / Ecole des loisirs

Le poussin chez Claude Ponti est extraverti, désinhibé et le masque de Blaise lui permet d'incarner l'extravagance même. Et puis il y a les mots. Dans Blaise et le château d’Anne Hiversère, et dans toutes ses histoires, Claude Ponti invente, créé, un peu dit-il à la manière des enfants qui inventent des mots qui pour eux "sonnent juste".

Le poussin est sociable, évidemment, jamais de violence ou de grossièreté chez Claude Ponti, d'ailleurs dans cette histoire il s'agit pour les poussins d'imaginer un gigantesque gâteau en forme de château pour célébrer leur amie prénom Anne, nom Hiversère... Anne Hiversaire.

Une particularité dans cet ouvrage, c'est une des rares fois où l'on découvrira Blaise sans son masque, il faudra attendre les autres histoires de Claude Ponti pour comprendre qu'en fait, n'importe quel poussin qui veut laisser libre court à son esprit fantasque a juste à s'emparer du masque, devenant ainsi Blaise.

Si vous aussi vous avez envie de poésie, et de passer des heures à contempler ces dessins où le regard voyage et vagabonde avec gourmandise : glissez donc Blaise et le château d'Anne Hiversère paru aux éditions l'École des loisirs dans la valise.