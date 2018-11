L’argot, tout ce qu'il faut savoir sur la langue de la pègre

publié le 10/11/2018 à 09:00

J’ai assisté il y a peu à une conférence passionnante sur l’argot et la justice, donnée par une interprète qui travaille pour la justice américaine. Une Française, Hélène Conte, qui vit aux États-Unis. Elle est interprète agréée par les cours suprêmes des États de l’Ohio, de l’Indiana et du Kentucky.



L’argot, elle doit le connaître particulièrement bien, et dans les deux langues, français et anglais, pour traduire en simultané les propos des prévenus, sans les déformer – ni les "améliorer", ni les rendre plus argotiques ou vulgaires qu’ils ne sont, au risque d’influer sur l’opinion du jury lors des procès ou des policiers lors des interrogatoires.

Une énorme responsabilité ! D’autant que l’argot change sans cesse, en anglais comme en français. La langue courante évolue en permanence, comme je le répète fréquemment, mais la langue argotique évolue encore plus vite.

Un vocabulaire ancien

Pourquoi ? Parce que l’argot est la langue de la pègre, des malfrats. À l’origine, nous apprend Pierre Guiraud dans un très savant Que-Sais-je sur le sujet, le mot "argot", "qui date du XVIIe siècle, désigne non une langue mais la collectivité des gueux et des mendiants qui formaient, dans les fameuses Cours des miracles, [ce qu’on appelait] le Royaume de l’Argot ; le terme s’est ensuite appliqué à leur langage".



"La misère a inventé une langue de combat qui est l’argot", a écrit Victor Hugo. Il a écrit aussi que "l’argot n’est autre chose qu’un vestiaire où la langue, ayant quelque mauvaise action à faire, se déguise".

Une langue qui évolue en permanence

Bien sûr, l’argot existait avant le XVIIe siècle, simplement il portait d’autres noms. On trouve des documents sur la "langue secrète des malfaiteurs" dès le XIIIe siècle. Que les criminels puissent échanger entre eux sans être compris des citoyens ordinaires, et des forces de l’ordre en particulier, est donc la fonction première de l’argot. C’est pourquoi dès que certains mots commencent à entrer dans la langue du commun des mortels ou à être compris par eux, la pègre, instinctivement, en cherche de nouveaux.



On pense aux vieux films, avec Jean Gabin, Lino Ventura, avec leur magnifique argot. Mais l’argot des malfrats d’aujourd’hui est bien différent. Un exemple donné par Hélène Conte, lors de sa conférence ? Attention, ça pique : "Lekba, caillera, j’te marave ta face !". Sans être interprète d’argot, on sent bien que ce n’est pas très affectueux. On pourrait traduire cette phrase par : "Attention, racaille, je vais te casser la figure !. Terrifiant, non ?