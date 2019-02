Silence on lit ! : l'association qui veut remettre la lecture au cœur du quotidien

publié le 04/11/2018 à 09:03

Depuis quelques mois a vu le jour dans l’Hexagone une initiative aussi réjouissante qu’intelligente pour remettre avec une grande douceur le livre et la lecture au cœur de la vie des Français, en particulier des plus jeunes… mais pas seulement !



Les enfants du XXIe siècle n’ont pas la réputation de lire beaucoup…C’est ce à quoi entend remédier une association, qui s’appelle Silence on lit ! Les jeunes passeraient 4 à 8 heures par jour sur leur smartphone, et entre un cinquième et un quart des lycéens auraient du mal à lire un livre, m’a expliqué l’un des fondateurs de l’association, Olivier Delahaye. L’idée que propose Silence on lit !, c’est de rendre à la lecture une place de choix, de la mettre en valeur.

Concrètement, je suis allée voir comment cela se passe dans un collège-lycée parisien, Camille-Sée, qui m’a gentiment accueillie. À 13h25, une sonnerie retentit, et c’est comme un coup de baguette magique. Chacun, élève, professeur, concierge, surveillant, tout le monde s’interrompt et sort un livre de son sac ou de sa poche. Le silence se fait et tout l’établissement lit pendant un quart d’heure.

1.000 établissement s'y sont déjà mis

C’est plus difficile pour certaines professions, c’est vrai – le concierge m’a avoué que les gens ne cessaient pas forcément de sonner à la porte pendant le quart d’heure Silence on lit !, et qu’il avait du mal à se concentrer sur le livre de Régine Deforges qu’il avait choisi. Mais le fait que chacun, dans l’établissement, soit logé à la même enseigne, de la lingère aux profs et aux élèves, en passant par les secrétaires, fait vraiment partie des caractéristiques passionnantes du projet.



La règle du jeu, c’est : tous les jours, à la même heure, tout le monde, uniquement des livres, pas de magazine, pas de lecture sur écran, mais la BD par exemple, c’est permis ! Les livres, c’est au choix de chacun, et bien sûr il n’y a aucun contrôle après, ce n’est pas un travail scolaire. Rien que pour le silence, les quinze minutes de concentration collective, le moment est déjà apprécié de tous.



Et le fait que chacun doive avoir un livre dans son sac tous les jours, cela encourage adultes et élèves à lire davantage. Près de 1.000 établissements ont déjà mis en place cette initiative, y compris en outre-mer, et elle gagne dans plusieurs pays francophones, en Suisse, en Belgique, au Burkina-Faso...



On peut imaginer la décliner dans des entreprises.Certaines y songent. La ville de Strasbourg l’a déjà proposée à toutes ses écoles, elles la mettent en place au fur et à mesure, selon la volonté des enseignants, et la commune réfléchit à l’instaurer dans ses services administratifs. Imaginez : toute une ville qui s’arrête chaque jour pour quinze minutes de silence et de lecture ? Mon rêve !