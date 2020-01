Le meilleur de Laurent Gerra avec Francis Cabrel et Valéry Giscard d'Estaing

et Jade

publié le 05/01/2020 à 09:57

Francis Cabrel était invité par mademoiselle Jade pour formuler ses vœux en ce début d'année, tout en poésie et en chanson : "Les vœux de la bonne année c'est tellement, tellement, tellement important. Avant d'écrire mes cartes de vœux, je les cherche partout sous les cailloux de ma chaussure, au fond du placard, dans tes cheeeeeveux de femme". Il précise que "parfois je les retrouve sous l'évier et elles sont toutes gondolées par le temps qui frappe l'humidité qui nous rattrape. C'est tellement difficile d'écrire dessus".

"J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans...". C'est en chanson lui aussi que l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing se réjouit de l'Épiphanie qui approche : "Je suis toujours gai quand je sais que je vais manger une bonne galette traditionnelle au beurre fourré et à la frangipane. [...] C'est bon la frangipane et surtout, c'est facile à mâcher. Il y a juste une chose qui me gêne, c'est la fève car il y a toujours un risque de se fracturer le dentier en la croquant".