Journées du patrimoine : à la découverte de la galerie de l'Histoire, au château de Versailles

Le château de Versailles célèbre ses 400 ans cette année. Ce dimanche 17 septembre, les visiteurs pourront découvrir la galerie de l'Histoire à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Cette prestigieuse galerie, qui vient tout juste d'être rénovée, permettra aux spectateurs d'observer un étonnant chariot de visite, réalisé pour la mère et la sœur de Louis-Philippe. "On les imagine toutes les deux, face à face, se faisant tirer à travers toutes les salles du château pour visiter le musée historique", décrit Laurent Salomé, directeur du château de Versailles et à qui l'on doit la restauration réussie de la galerie de l'Histoire.

"L'idée était de rappeler qu'il y avait beaucoup d'autres endroits à Versailles qui ont disparu", ajoute-t-il. Il ne reste ainsi qu'un socle en marbre de l'appartements des bains de Louis XIV. "Le roi Soleil avait un appartement des bains absolument inouï, avec la vasque de marbre rose où on l'imagine se baignant avec Madame de Montespan (la favorite de Louis XIV, ndlr)", détaille Laurent Salomé. "Mais cet appartement était surtout d'un luxe absolument fou."

Les bustes de l'architecte Jules Hardouin-Mansart et du décorateur Charles Lebrun, qui ont fait de Versailles une œuvre d'art totale, valent également le coup d'œil. Leurs perruques bouclées sont tellement spectaculaires que les visiteurs auront assurément l'envie de les ébouriffer.

