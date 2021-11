INVITÉ RTL - Joséphine Baker au Panthéon : Laurent Voulzy raconte son "lien personnel" avec l'artiste

Ils étaient cinq à avoir été reçus par le chef de l'État à l'Elysée, en août dernier pour plaider l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. Laurent Voulzy était alors accompagné du romancier Pascal Bruckner, de l'entrepreneuse Jennifer Guesdon, de l'essayiste Laurent Kuperman et surtout de Brian Bouillon-Baker, l'un des fils de Joséphine Baker. Le chanteur de Rockollection raconte ce moment avec Emmanuel Macron.

"C'était émouvant. Le chef de l'État nous a écouté tous les cinq et il nous a demandé pourquoi on voulait qu'elle entre au Panthéon. Il a très vite été d'accord pour le faire et a dit que c'était une très belle idée".

Mais le chanteur confie avoir eu des revendications plus personnelles. "Ça m'a rappelé ma maman qui était aux Antilles, pas dans les mêmes conditions. Elle a traversé l'Atlantique avec moi dans son ventre. Une fois en France, elle a fait de la danse et elle avait comme nom, Malyse Baker. "Ma mère aimait vraiment beaucoup Joséphine Baker. Il y avait ce lien personnel", raconte Laurent Voulzy.

De Gaulle comme dénominateur commun

Une autre anecdote en lien avec sa mère a poussé Laurent Voulzy à plaider la cause de Joséphine Baker. "Quand elle avait 13 ans, en Guadeloupe, elle avait chipé un jour les bijoux de sa mère. Puis elle était allée voir un pêcheur pour lui demander de l’emmener de l’autre côté de l’océan. Elle lui disait : je veux vendre les bijoux, c’est pour donner l’argent au général de Gaulle et pour sauver la France". Une histoire que le chanteur a racontée au Président de la République.

Outre sa vie d'artiste et son engagement pour la cause des noirs, Joséphine Baker fut résistante lors de la seconde guerre mondiale et s'est engagée aux côtés de De Gaulle.

L'artiste américaine, décédée en 1975, doit faire son entrée au Panthéon ce mardi 30 novembre, lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron.