Idées cadeaux Noël 2018 : les grands classiques revisités

publié le 26/12/2018 à 14:52

En 1894 Jules Renard écrivait un des plus beaux textes sur l'enfance. Roman autobiographique (on ne le saura que plus tard) racontant l’émouvante histoire d'un petit garçon roux privé d'un amour maternel parce que roux, portant ce fardeau comme on porte toute la détresse du monde, et qui pourtant va s'en sortir, traverser ces épreuves avec une malice incroyable, une rage de vivre.



L’intérêt de cette réédition de Poil de carotte réside dans les illustrations de Ronan Badel, connu pour un autre personnage créé avec Vincent Cuvellier : c'est lui qui a donné un visage à Emile, petit personnage facétieux que les enfants adorent. Ici le dessin joyeux, vif, donne à l'histoire une résonance tendre... Histoire pourtant bien cruelle.

Poil de carotte Crédit : Ronan Badel / Flammarion Jeunesse

"Interrogez nos amis : ils vous jureront tous que ma sœur Ernestine a une douceur angélique, mon frère Félix, un cœur d'or, monsieur Lepic l'esprit droit, le jugement sûr, et madame Lepic un rare talent de cordon bleu. C'est peut-être à moi que vous trouverez le plus difficile caractère de la famille. Appelez-moi Poil de Carotte, comme tout le monde." Lire un extrait

Poil de carotte, est édité en grand format aux éditions Flammarion jeunesse. À relire et à faire lire !

19 euros 90.

Dans le même esprit voici : Les fables de la Fontaine

Les fables de La Fontaine Crédit : Joann Sfar / Michel Lafon jeunesse

Cent des deux centre quarante trois fables illustrées par Joann Sfar, auteur de bande dessinée, illustrateur, romancier et réalisateur de talent.



"Je me sers d'animaux pour instruire les hommes... " C'est avec ces mots que Jean de La Fontaine dédicaça ses Fables au fils de Louis XIV. Les héros des fables les plus connues sont bien sûr le renard, corbeau, grenouille, cigale, fourmi, mais ce recueil permettra aussi de découvrir d'autres fables moins connues : celle de l'homme et l'idole de bois, de la souris métamorphosée en fille, des deux perroquets du roi et son fils etc.

Les fables de la Fontaine Crédit : Joann Sfar / Michel Lafon jeunesse

Quatre siècles plus tard, c'est donc un autre amoureux des animaux qui s'associe à ce patrimoine de la littérature française : Joann Sfar. Ce dernier glisse dans les pages ses dessins pleins d'humour dans ce magnifique et gros ouvrage aux éditions Michel Lafon.



Le prix : 20 euros.

Le meilleur de nos grandes histoires Crédit : Universal music / MCA

Pour clore cette série des grands classiques revisités voici un coffret triple CD à glisser dans les oreilles des plus anciens comme des plus jeunes : "le meilleur de nos grandes histoires", de Babar à Heidi en passant par Jeannot Lapin, Aladin, les petites filles modèles... racontées par les plus grands et grandes acteurs actrice français, Jean Rochefort, Suzanne Flon, Gerard Philippe, Micheline Presle jean Piat ou encore Marie Christine barrault.



Ces enregistrements dormaient sagement dans les archives d'Universal Music qui les réédite donc en compilation 3 CD. Un régal ! pour un prix riquiqui : 10 euros.

