publié le 06/12/2018 à 20:01

Un fan de Harry Potter n'a jamais véritablement terminé sa collection. Les studios Warner, les maisons d'édition et les nombreux fabricants de jouets et répliques officielles l'ont bien compris. La Potter-mania vient tout justement d'être rallumée par deux événements très importants pour les fans : la sortie du deuxième long-métrage de la saga Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald et l'arrivée des huit premiers films sur Netflix.



Désormais, vous pouvez profiter de la magie de Harry Potter à n'importe quel moment. Et en apporter un peu dans votre intérieur ou sur votre personne... Nous vous avons sélectionné toute une galerie de cadeaux qui devraient satisfaire les Potterheads de votre entourage.

Que vous soyez vous-même un inconditionnel de l'univers imaginé par J.K. Rowling ou un Moldu pur sucre qui ne comprend pas vraiment la différence (fondamentale) entre un Botruc et un Niffleur, vous n'avez qu'à suivre le guide.