publié le 11/10/2019 à 08:51

C'est un regard inquiet que pose l’humoristique Gad Elmaleh sur la société actuelle. "Ce climat de tensions et de haine, ces gens montés les uns contre les autres, c'est quelque chose qui vous préoccupe ?", a demandé Alba Ventura au comédien invité de RTL ce vendredi 11 octobre 2019.

"Oui, beaucoup. J'y assiste tous les jours sur les réseaux sociaux. Il y a une forme d'efficacité dans la division. C'est rentable. Il y a une rentabilité. Vous en êtes témoin et vous le maniez parfois avec, en fonction des médias, plus ou moins d'adhésion", commence Gad Elmaleh. "Des mots reviennent souvent dans les réseaux sociaux maintenant. C'est le mot 'mort'. C'est dur quand on parle de 'mort sociale' par exemple. On veut mettre les gens au milieu de l'arène et les tuer. Twitter est devenu l'antichambre du palais de justice, les gens sont jugés, c'est plié avant...

"C'est très gentillet de parler du 'vivre ensemble' à chaque fois, mais ça n'appartient pas qu'aux religions et aux sages", rappelle celui qui se définit lui-même comme "un juif séfarade de Casablanca qu'on prend pour un arabe", un "arabophone", un "francophone", qui a aussi bien connu les sociétés multiculturelles nord-américaines.

"Cette division, cette scission, cette tension... elle n'appartient pas à la France, elle appartient à l’humanité. Moi, je peux vous parler de ce que je connais. Je peux vous parler du Maroc comme d'une terre de paix, exemplaire. Seul pays arabe où les deux communautés [juive et musulmane] ont vécu un âge d'or. Je le sais, parce que mon grand-père travaillait avec les musulmans. Les juifs et les musulmans ont connu la vraie concorde", ajoute l'humoriste.