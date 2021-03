Frédéric Lenoir revient sur la sortie en Livre de Poche de "La Consolation de l'ange"

publié le 01/03/2021 à 09:56

Le roman de Frédéric Lenoir La Consolation de l'ange, sorti fin 2019, vient de paraître au Livre de Poche. "Je fais d'ailleurs sortir mes livres en poche assez vite, car je sais qu'il y a tout un public qui attend, qui n'a pas les moyens de s'acheter un livre grand format (...) et je sais que le livre de poche va marcher autant si ce n'est plus que le premier grand format, donc j'y attache beaucoup d'importance", explique Frédéric Lenoir sur la deuxième parution de son roman.

La Consolation de l'ange raconte la rencontre dans une même chambre d'hôpital d'un jeune homme, Hugo, 20 ans, qui a tenté de se suicider et d'une vieille dame, Blanche, nonagénaire au soir de sa vie, mais dont l'optimisme reste inaltérable. Entre ces deux-là va se nouer une amitié improbable et un dialogue autour des grandes questions qui se posent à chacun d'entre nous, celles de la vie et de la mort, de Dieu, du destin, de la liberté, le bonheur, l'amour. Difficile de ne pas s'attacher à ce duo et de ne pas être passionné par leurs échanges, d'autant que vous pimentez le tout d'un secret qu'ils portent l'un et l'autre.

Pour faire de la bonne philosophie, il faut "incarner les idées dans des personnages parce que sinon on reste dans du faux roman dans lequel les personnages sont là pour tenir un discours", décrit l'auteur avant de poursuivre : "donc ça me paraît important de mettre de l'émotion, qu'il y est une histoire avec un suspense, qu'on s'intéresse aux personnages, qu'ils soient complexes". "J'aime peut-être encore plus le roman (que l'essai, ndlr), puisque je peux mêler l'intelligence des idées et l'émotion, le cœur, les tripes de l'être humain. Dans La Consolation de l'ange, je mêle les deux", conclut Frédéric Lenoir.