Joseph Ponthus, Grand Prix RTL-Lire 2019 pour "À la ligne", est décédé à 42 ans

publié le 24/02/2021

Joseph Ponthus, récompensé en 2019 par le Grand Prix RTL-Lire pour son premier roman À la ligne, est décédé le 23 février à 42 ans, ont annoncé à l'AFP les éditions de la Table ronde. Il se battait contre un cancer, comme le précise la maison d'édition sur Twitter.

Né à Reims, Joseph Ponthus, ancien étudiant en lettres raconte dans À la ligne, son expérience d'ouvrier intérimaire dans une conserverie de poisson puis dans un abattoir, un ouvrage qui fait sensation depuis sa parution en janvier 2019. Il faut dire que À la ligne est un livre qui ne ressemble à aucun autre, un texte coup de poing, d'une force, d'une puissance inouïe à la fois par la forme et le fond. Écrit à la manière d'un long poème, sans ponctuation, retournant sans cesse à la ligne, tenant le lecteur en apnée.

C'est une plongée vertigineuse dans l'univers assourdissant et les cadences infernales des forçats de l'industrie agro-alimentaire. Joseph Ponthus trouve ici le courage de résister dans l'amour de son épouse, de sa mère, de son chien Pok Pok et dans le souvenir des livres, des chansons qu'il a aimées. "J'ai essayé d'écrire ce livre non pas comme une dénonciation ni un témoignage à charge sinon je n'aurais vu que les côtés les plus noirs", expliquait-il sur RTL avant d'ajouter : "Me dire que j'étais le héros de mon propre livre, ça m'a aidé à vivre".

> Joseph Ponthus, le lauréat du Grand Prix RTL-Lire, était dans "Laissez-vous tenter" le 14 mars 2019 Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 14/03/2019