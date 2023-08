Festivals : des rendez-vous appréciés mais pas toujours rentables pour les organisateurs

La France, reine des festivals ? Chaque année, 7.300 rendez-vous sont organisés à travers tout le pays. Quatre sur dix se tiennent l'été, entre la fin du mois de juin et début septembre. Les festivals musicaux représentent plus de 40% de ces événements.

L'explosion des festivals sur le sol français a eu lieu récemment. Plus de 90% de ces rendez-vous ont été créés après 2000. Mais son essor est gigantesque. Dans ce domaine, la France devance largement l'Italie, qui organise "seulement" 2.000 festivals, ainsi que l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni. L'offre française est riche, en ville comme en milieu rural, avec des festivals de tailles très variées.

La saison estivale 2023 est particulièrement bonne. Au niveau de la fréquentation, des records sont battus un peu partout dans l'Hexagone. Et les chiffres sont bons pour les petits et les gros festivals. Aux Vieilles Charrues en Bretagne, 350.000 festivaliers se sont rendus sur place au cours des cinq jours.

Un business à l'économie fragile

Les organisateurs des Vieilles Charrues se sont félicités d'être dans le vert à l'issue de ce rendez-vous. Pour ce type d'événements culturels, le succès n'est pas assuré. Le modèle économique est fragile. 80% des festivals sont portés par des structures associatives.

Selon un récent rapport de la Cour des comptes, 8% d'entre eux seulement bénéficient d'une subvention de l'État. Résultat, seule la billetterie ou presque fait entrer de l'argent dans les caisses. "À un mois de l'événement, nous étions assez inquiets par rapport aux chiffres des éditions passées pour finalement finir très bien", raconte Julien Sauvage, à la tête du festival du Cabaret Vert, à Charleville-Mézières.

"On peut difficilement se permettre d'enchaîner les déficits", explique-t-il à RTL, lui qui est à la tête de ce festival indépendant. Cette année, la météo a donné des sueurs froides aux organisateurs. Les Black Eyed Peas, Juliette Armanet ou encore Christine and the Queens se sont illustrés sur la scène du festival. "La hausse des cachets s'accentue au fil des années", confie Julien Sauvage, un paramètre qui pèse forcément sur les finances.

Malgré l'affluence record de 127.000 spectateurs, le rendez-vous a été déficitaire. Mais le festival aura bien lieu en 2024. L'association va devoir compter davantage sur ses 600 partenaires, comme les sponsors, les mécènes ou encore les collectivités locales. Pour certains festivals, le calendrier pourrait bien être chamboulé l'année prochaine à cause de la tenue des Jeux olympiques en plein cœur de l'été.