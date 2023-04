ON VOUS EN REPARLE - Woodstock 1969, le festival qui a changé l'histoire de la musique

Bandana rouge dans les cheveux, tunique à franges et pantalons pattes d'éléphant' : sur la scène de Woodstock, le mythique Jimi Hendrix met le feu.

Si Woodstock est devenu un festival légendaire, c'est avant tout parce qu'il y avait la crème de la musique comme Joan Baez le 15 août 1969 et le jour suivant, Jefferson Airplane, The Who ou Janis Joplin.



Woodstock c’est aussi LE rassemblement hippie. En 1969, c’est le climax de ce mouvement musical qui est aussi une philosophie de vivre "Peace and Love", anti-système et surtout contre la guerre au Vietnam. Son organisateur, le producteur Michael Lang, a 24 ans et a réussi à convaincre le gouverneur de l'État de New-York de les laisser organiser le festival.

À ses côtés, Artie Kornfeld, un autre producteur de musique. Ils attendent 50.000 personnes. Près d’un demi-million de festivaliers se rassemblent à 80 kilomètres de Woodstock, au Nord-Est des États-Unis !

Woodstock, ce sont aussi les excès : la drogue, le sexe aussi, en plein air et puis les galères : très peu de sanitaires, pas de douche et un manque d’eau et de nourriture.

Mais le festival fait date dans l’histoire de la musique, par sa taille, parce que c'est un rassemblement de génies musicaux, un moment hors du temps et le symbole de toute époque.

