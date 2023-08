Deux salles, deux ambiances. Dans un entretien au média belge Tipik, la chanteuse Juliette Armanet a vivement critiqué le célèbre tube de Michel Sardou, Les Lacs du Connemara. "La musique est immonde. C'est de droite, rien ne va !", a jugé l'interprète, qui a remporté le prix RTL de l'Album de l'année 2022 pour Brûler le feu.

Les propos de la chanteuse ont beaucoup fait réagir. Journaliste au Figaro, Florent Barraco est revenu, au micro de RTL, sur cette polémique dans une tribune intitulée "Juliette Armanet marque contre son camp". Selon lui, l'interprète du tube Le Dernier Jour du Disco fait une "erreur d'analyse sur la chanson" de Michel Sardou, sortie au début des années 80.

Ce morceau est "très consensuel, très intemporel", estime Florent Barraco, qui va bientôt publier un ouvrage dédié au chanteur, âgé de 76 ans. De nombreux fans du chanteur ont attaqué l'artiste de 39 ans.

Peut-on être fan de Michel Sardou et de... Juliette Armanet ?

Sur RTL, Florent Barraco s'est lancé un défi, celui de réconcilier les fans de Michel Sardou avec Juliette Armanet. Le journaliste du Figaro propose une sélection de morceaux de la chanteuse, qui pourraient plaire aux groupies de l'interprète des Lacs du Connemara. Il conseille notamment la chanson L'Amour en Solitaire, qui "sonne très Véronique Sanson".



Le Dernier Jour du Disco est certainement le morceau le plus célèbre dans la discographie de Juliette Armanet. Pour Florent Barraco, cette chanson, au son disco, peut être rapprochée à celle de La Java de Broadway, tube d'un certain... Michel Sardou.

Le journaliste évoque également le morceau Michel de la chanteuse. Cependant, cette chanson n'a pas été écrite en l'honneur de Michel Sardou. "Je trouvais ça rigolo de [la] citer", explique-t-il au micro de RTL. Pour les plus curieux, les œuvres Flamme et Tu me Play sont également des chansons, très connues dans la carrière de Juliette Armanet.