J.K. Rowling s'apprête à publier un nouveau livre destiné aux enfants

publié le 13/04/2021 à 19:09

J.K. Rowling continue d'écrire et, après son Ickabog et la saga Harry Potter, l'écossaise continue de noircir les pages pour les enfants. Gallimard Jeunesse a annoncé la parution du nouveau roman jeunesse de l'écrivaine intitulé The Christmas Pig (Le Cochon de Noël littéralement mais le titre français définitif est à venir). La sortie mondiale de ce livre est prévue pour le mardi 12 octobre 2021.

"The Christmas Pig raconte les aventures d’un jeune garçon prêt à tout pour retrouver

son jouet préféré", décrit la maison d'édition dans un communiqué. Il s'agit d'un roman inédit qui n’a aucun lien avec les œuvres précédentes de J.K. Rowling et en particulier le monde des sorciers qui a fait sa célébrité et sa fortune. Ce nouveau roman sera destiné aux enfants à partir de 8 ans. The Christmas Pig sera aussi illustré de neuf doubles-pages en noir et blanc et d’enluminures signées Jim Field (Ourse et Lapin), artiste récompensé par de nombreux prix.

La couverture sera dévoilée dans quelques mois, promet la maison d'édition qui a publié ce rapide synopsis : "Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon, avec lequel il partage tout depuis toujours, les bons comme les mauvais moments. Jusqu’à cette veille de Noël où se produit la catastrophe : le cochon est perdu. Mais la nuit de Noël n’est pas une nuit comme les autres. C’est la nuit des miracles et des causes désespérées, où tous

les objets peuvent prendre vie – même les jouets. La toute nouvelle peluche de Jack – le

Cochon de Noël, vulgaire remplaçant – imagine alors un plan des plus audacieux…

Ensemble, ils embarquent pour une aventure magique, afin de retrouver ce qui a été

perdu – et sauver le meilleur ami que Jack ait jamais eu…"