Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre de nouveau sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents.

Pour cette saison 2 de Lis-moi une histoire, un podcast RTL, des bibliothécaires se mobilisent pour lire des livres fascinants. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons : Les Ours ne lisent pas, d'Emma Chichester Clark, une superbe histoire sur la différence et les a priori.

"George est un ours brun qui ne se résout pas à toujours pêcher, jouer, raconter les mêmes histoires comme ses frères et sœurs... Est-ce là tout ce qu'il y a à faire ? Un jour, George trouve un livre abandonné au pied d'un arbre. À l'intérieur, l'image d'un ours qui lui ressemble et des mots qu'il ne comprend pas."



Les Ours ne lisent pas, d'Emma Chichester Clark, lu par Murielle Andrieux de la bibliothèque Pierre Veilletet, du quartier de Caudéran, à Bordeaux.