"J'essaye d'être surprenant", confie Jean-Christophe Grangé sur RTL

publié le 04/06/2020 à 10:58

Jean-Christophe Grangé publie son nouveau roman, Le jour des cendres, ce 4 juin chez Albin Michel. Depuis Les rivières pourpres publié en 1998, récompensé, par le Grand Prix RTL-Lire, Jean-Christophe Grangé est devenu un maître incontesté de l'effroi et du suspense.

"J'essaye de faire le mieux possible de mon côté, je travaille beaucoup, je m'applique et mon public me suit et je vois toujours ça comme un retour des choses, parce que j'essaye toujours de trouver de nouvelles idées (...) Ce qui me trouble c'est lorsque je vois le succès de personnes qui se laissent aller", démarre l'écrivain. "Les gens continuent de s'intéresser à mes histoires, car j'essaye d'être surprenant", poursuit-il.

Le Jour des cendres s'inspire d'un des épisodes de la série Les Rivières pourpres diffusée sur France 2 avec Olivier Marchal dans le rôle du commissaire Niémans. Le pitch ? Des meurtres mystérieux frappent une étrange communauté religieuse d'hommes, de femmes et d'enfants vivant hors du temps et du monde au cœur d'un vignoble alsacien. Qui leur en veut et pourquoi ? Ou s'agit-il de rivalités internes voire d'une punition divine, allez savoir avec ces fous de Dieu aux mœurs incestueuses, obsédés par la pureté de leur sang ? L'enquête de Niémans et de sa jeune adjointe, la belle Ivana les emmènera aux portes de l'enfer vers une vérité terrifiante.

"Je voulais montrer ce qu’on peut faire au nom d’un projet soit-disant qui vous tire par le haut et qui va se traduire par des actes abominables dans la vie réelle", explique Jean-Christophe Grangé, qui poursuit : "Cette secte a une coïncidence entre sa physiologie et sa foi religieuse".