"J'écris cette histoire depuis longtemps dans mes chansons", confie Olivia Ruiz

publié le 02/06/2020 à 11:21

Olivia Ruiz publie le 3 juin 2020 aux éditions Lattès son premier roman, La commode aux tiroirs de couleurs. "J’écris cette histoire depuis longtemps dans certaines chansons. Cette grand-mère c’est un peu la mienne, ces tantes aussi, ce sont aussi mes amies, parce que j'ai la chance d'avoir des femmes extraordinaires autour de moi, et à elles toutes, elles ont formé ce personnage singulier qui est celui que j’aurais aimé avoir dans ma vie et qui aurait pu me transmettre cette histoire que je sens intensément en moi", explique Olivia Ruiz.

Olivia Ruiz compose un texte délicat, poétique et poignant sur l'exil, la transmission, la famille, les femmes. "Le silence n'était pas vraiment un choix, je sentais bien qu'il y avait beaucoup de larmes qui ont empêché la libération de la parole", poursuit l'auteure. "Ma mère après avoir lu le roman m'a dit : 'Ça ne parle pas du tout de nous'", explique Olivia Ruiz, en soulignant qu'elle ignore un pan entier de leur histoire. Sa mère "regrette" de ne pas avoir posé de questions à ses parents sur leur fuite d'Espagne.

Le livre est centré sur une commode dont hérite une jeune femme à la mort de sa grand-mère d'origine espagnole, Rita. Dans chacun des tiroirs, elle découvre un objet, médaille de baptême, clef, foulard, billet de train, enveloppe, comme autant de sortilèges qui lui révèlent la vie de son aïeule, ce qu'elle a toujours tu, ce que sa fille et sa petite-fille n'ont jamais osé lui demander. Sa fuite de l'Espagne franquiste vers la France, une intégration douloureuse, un grand secret et beaucoup de non-dits.