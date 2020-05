et Le Service Culture

27/05/2020

À 34 ans, Joël Dicker publie son 5e roman L'énigme de la chambre 622 aux éditions de Fallois. Depuis l'immense succès de La vérité sur l'affaire Harry Quebert, il est l'un des auteurs francophones les plus lus dans le monde. C'est peu de dire que chacune de ses nouvelles parutions est un événement.

Dans L'énigme de la chambre 622, c'est une grande première, nous sommes chez l'auteur, en Suisse, à Genève, sa ville, et dans la station de ski de Verbier où un jeune écrivain à succès prénommé Joël, découvre que dans le palace où il séjourne un meurtre a été commis des années plus tôt dans la chambre 622. Un meurtre jamais élucidé, sur fond de guerre de succession à la tête d'une grande banque suisse. L'écrivain reprend l'enquête.

S'ensuit une intrigue comme Joël Dicker en a le secret faite de rebondissements incessants, de travestissements et de rivalité amoureuse. On prend un immense plaisir à lire ce Cluedo géant et magistral. Son livre est aussi l'occasion de rendre un hommage émouvant à son éditeur Bernard de Fallois disparu il y a 2 ans.

"Je crois qu'il était temps pour moi de parler de la Suisse, pays où je suis né, dans lequel je vis, qui est mon identité, mais qui est peut-être passé au second plan cette année", explique l'auteur, qui poursuit : "C'est très personnel dans la façon dont je raconte cette Suisse (...) C'est la description de ce que je ressens (...) Je voulais emmener les lecteurs dans ce pays".