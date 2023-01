INFO RTL - Guillaume Musso révèle qu'il n'a pas de projet de nouveau roman en 2023

"Pour la première fois, j'arrive en janvier sans avoir de livre en cours d'écriture", révèle Guillaume Musso au micro de RTL. Une pause inédite en 18 ans que l'écrivain justifie par des raisons personnelles : "Pendant très longtemps, j'ai dit que mes livres étaient comme des enfants. C'est une stupidité sans nom ! Je veux être un père présent. Mes enfants sont la chose la plus belle qui me soit arrivée. Ma grande source de joie, c'est à eux que je la dois aujourd'hui. Je sais que tout cela ne durera pas. Ils ont 9 ans et 5 ans. Pour moi, le pire, avoir raté ma vie, serait de me dire que je n'ai pas vu mes enfants grandir et je ne veux surtout pas que ça se produise."



À la question 2023 sera-t-elle pour vous une année blanche, Guillaume Musso répond : "Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas de projet (de nouveau roman) en cours."

Seule certitude, l'auteur d'Angélique ne sera pas totalement absent des librairies. Une adaptation en roman graphique de son livre publié en 2019 La vie secrète des écrivains est en cours de création par le dessinateur franco-américain Miles Hyman. Elle paraîtra en octobre aux éditions Calmann-Lévy.

