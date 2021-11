À quoi va ressembler le prochain livre d'Hervé Le Tellier ? L'écrivain qui a signé L'Anomalie, gigantesque succès en librairie et récompensé par le prix Goncourt l'an dernier, veut s'essayer à un nouveau genre. "Je me suis toujours tout autorisé, ce qui n'a pas toujours été commercialement un grand succès, reconnaît l'auteur au micro de RTL. Mais m'étant tout autorisé, je vais continuer à le faire. Je vais peut-être faire des choses qui vont tourner autour de dimensions que je n'ai jamais empruntées, comme par exemple le roman historique. J'aimerais travailler là-dessus. Il y a des difficultés inhérentes au roman historique. On place toujours des personnages contemporains dans des situations anciennes. Mais ils ont toujours une psyché d'aujourd'hui", constate-t-il.

"Parfois ça fait le succès du livre. Prenons le Nom de la rose d'Umberto Eco, avance Hervé Le Tellier. Le personnage de Guillaume de Baskerville c'est un Conan Doyle moderne, alors qu'il n'est pas très plausible qu'il pense ainsi dans la période dans laquelle il est inséré. Même si ce n'est pas du tout dérangeant pour le roman... Moi, j'aimerais essayer d'avoir des réflexions d'une femme dans la période de la chute de l'empire romain. Et c'est très difficile de savoir comment réfléchit une femme dans l'empire romain dans cette période de transition dans laquelle émerge le catholicisme et disparaît le monde ancien du polythéisme avec Jupiter, Mercure..."

L'action de ce roman historique devrait se situer au IVe siècle après J.C. Le personnage principal devrait donc être une femme, cartographe de métier, accompagnant les légions romaines à travers l’Empire… Pour l’instant, Hervé Le Tellier en est au stade du travail préparatoire et rencontre notamment des spécialistes de la Rome antique pour nourrir son écriture. "Pour l'instant je suis en train d'accumuler des notes et des réflexions", souligne l'écrivain.

Pour rappel, L’Anomalie est d’ores et déjà un Goncourt historique. D'après les derniers chiffres connus d'Edistat : près d’1,1 million d'exemplaires ont été vendus, nous comptons 42 traductions et une adaptation en série est en cours. C'est Hervé Le Tellier lui-même avec Antonin Baudry, le réalisateur de Quai d’Orsay et Le chant du loup qui sont à l'œuvre.

