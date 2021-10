Des textes de Michel Houellebecq lus par des acteurs au Rex Club

Avis aux fans de Michel Houllebecq. Des textes, notamment des poèmes, du lauréat du prix Goncourt 2010 pour La carte et le territoire seront lu sur scène par des acteurs mais aussi par l'auteur lui-même. Les déclamations seront accompagnées par des morceaux du DJ français Romain Poncet.

Intitulé Existence à basse altitude, le spectacle se jouera au Rex Club à Paris, soit dans la boîte électro la plus connue et la plus importante de la capitale. La poésie va donc rencontrer la nuit pour quelques soirs uniquement.

Le spectacle durera environ une heure et la première se déroulera dimanche 7 novembre pour seulement cinq représentations prévues. Les places partiront sans doute comme des petits pains, donc il faudra s'y prendre à l'avance pour récupérer son sésame si vous êtes un admirateur de l'auteur de Sérotonine.