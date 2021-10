Jean-Christophe Rufin nous emmène sur les traces de ses "Flammes de pierre"

Tous ses lecteurs ne le savent peut-être pas mais Jean-Christophe Rufin, pourtant originaire d'un plat pays, le Berry, est un passionné de montagne et d'alpinisme. Pour la première fois, il en fait le thème et le décor de son nouveau roman, Les flammes de pierre, qui paraîtra ce 7 octobre 2021 chez Gallimard.

Il renoue ainsi avec la grande tradition du roman de montagne dont Roger Frison-Roche, l'auteur de Premier de cordée fut l'un des maîtres mais il le fait en l'enrichissant d'un magnifique roman d'amour entre Rémy, guide à Chamonix, playboy des cimes, et Laure, financière parisienne froide comme un bilan comptable. Leur rencontre les transformera à jamais et bouleversera leurs vies. Du grand Rufin, un couple littéraire appelé à devenir mythique, bref de la graine de classique !

RTL est allée à la rencontre de Jean-Christophe Rufin dans le décor grandiose de son roman, le massif du Mont-Blanc. Première étape chez lui, dans le chalet de Saint-Nicolas-de-Véroce, près de Saint-Gervais où l'auteur passe aujourd'hui l'essentiel de son temps et où il a écrit Les flammes de pierre. Jean-Christophe Rufin nous a emmenés vers les sommets où se déroule en grande partie son nouveau roman. Nous avons emprunté à Chamonix, pour monter à 1.913 mètres d'altitude jusqu'à la Mer de Glace, le petit train rouge du Montenvers.

"Les flammes de pierre" de Jean-Christophe rufin Crédit : Gallimard

Le moteur de la peur

"Mon premier rapport avec la montagne c'est la peur, confie l'écrivain. Une montagne effrayante... J'ai pris du plaisir que quand j'ai appris à la dominer. Je ne la domine pas vraiment, personne ne le peut. Mais j'apprends à y survivre. Je pense qu'une des sources du plaisir c'est de se confronter à un fantasme, à une peur et puis de la dépasser. Là s'ouvre un nouvel espace de jouissance. La peur vient renforcer les choses, sa puissance est là."

Et une fois là-haut, on est au cœur du livre. Un panorama à couper le souffle, des mots qui manquent, tout un roman en cinémascope... "On a ici le début et la fin du roman. La première scène se déroule sur cette petite pointe, l'Aiguille de la République, nous montre-t-il. Et il y a devant nous, l'arête des flammes de pierre qui donne son nom au roman et est le décor de la fin. Cette arête, on dirait des flammes de pierre. Au-dessus il y a un refuge mythique dans l'alpinisme, le refuge de la Charpoua. Le roman va se nouer ici dans quelque chose d'assez dramatique mais de finalement très beau". De tous les massifs, c'est celui qui a le plus d'authenticité et qui permet une immersion dans la vie de la montagne".