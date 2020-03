capture d'écran Google Arts and Culture

Crédits : capture d'écran Google Arts and Culture | Date :

9. The National Gallery à Londres (Angleterre)

9. The National Gallery à Londres (Angleterre) Crédits : capture d'écran Google Arts and Culture | Date :

6. Le National Museum à New Delhi (Inde)

6. Le National Museum à New Delhi (Inde) Crédits : capture d'écran Google Arts & Culture | Date :

3. Le Guggenheim Museum à New York (États-Unis)

3. Le Guggenheim Museum à New York (États-Unis) Crédits : capture d'écran Google Arts & Culture | Date :

2. Le Crystal Bridges Museum of American Art Bentonville à Bentoville (États-Unis)

2. Le Crystal Bridges Museum of American Art Bentonville à Bentoville (États-Unis) Crédits : capture d'écran Google Arts & Culture | Date :

1. Le National Museum of Modern and Contemporary Art à Séoul (Corée du Sud)

1. Le National Museum of Modern and Contemporary Art à Séoul (Corée du Sud) Crédits : Google Arts & Culture | Date :

1. Le National Museum of Modern and Contemporary Art à Séoul (Corée du Sud)

publié le 21/03/2020 à 11:01

Vous en avez marre de regarder votre mur depuis ce début de confinement ? Vous aimeriez partir loin, mais vous savez très bien que c'est impossible ? Google Arts & Culture a pensé à toutes les personnes en quarantaine en Europe et dans le monde. Le site s'est associé avec plus de 500 musées et galeries dans le monde pour permettre des visites virtuelles, sans sortir de chez soi.

Vous avez toujours rêvé de découvrir les escaliers circulaires du Guggenheim Museum à New York ? Avoir des étoiles plein les yeux devant l'atelier de Frida Kahlo au Mexique ? En quelques clics, c'est possible. De quoi vous changez les idées rapidement et de renforcer votre culture de l'art.

Peintures, sculptures, livres, objets d'arts... les plus rares, célèbres et belles collections des établissements s'offrent à vous le temps du confinement. Il vous suffit de vous rendre sur la page de Google Arts & Culture et de vous laisser guider la navigation. Qu'est-ce que vous attendez ?