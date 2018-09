D'où viennent les noms des rues françaises ?

publié le 22/09/2018 à 12:11

Les odonymes, du grec hodos, chemin et onuma, le nom, sont les dénominations de nos rues, de nos places, de nos avenues. Bien qu'il en existe des milliers en France, certains sont plus populaires que d'autres. Il existe ainsi près de 4000 lieux qui s'appellent Charles-de-Gaulle ou général de Gaulle. C'est d'ailleurs le personnage qui a donné le plus d'odonymes au pays.



Baptiser les rues est une pratique qui remonte au Moyen-Âge, quand les villes ont commencé à s’agrandir. À l'époque, l'appellation se faisait naturellement : la rue qui menait au moulin devenant "la rue du Moulin". Les choses changent vers l'an 1600, lorsque le duc de Sully, conseiller d'Henri IV, a l'idée de donner des noms de batailles ou de personnalités aux rues. Une pratique qui ne fait pas que des heureux.

De mon côté, je préfère les rues qui ont gardé des noms qui veulent dire quelque chose ou qui donnent envie de les découvrir. Prenez la rue du Chat qui pêche, à Paris, ou la rue du Chapeau Rouge, à Montpellier. C'est quand même mieux que Louis Pasteur, Victor Hugo ou Jean-Jaurès, même si tout ces grands hommes occupent 15.000 rues françaises. À noter également que seules 4% des rues parisiennes portent le nom de femmes.