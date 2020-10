Covid-19 : Florence Foresti reporte la sortie de son nouveau spectacle

publié le 10/10/2020 à 16:07

"Je pensais qu'on serait déjà 'après' et on est encore 'pendant'". C'est par cette formule sibylline que l'humoriste Florence Foresti a annoncé vendredi 9 octobre le report de son nouveau show, intitulé Le spectacle d'après qui devait se jouer au théâtre Mogador, à Paris, dès le mois de décembre 2020. "Je suis triste et désolée de devoir annuler ce spectacle pour revenir avec celui des jours meilleurs. Je reviendrai plus forte (et clairement un peu plus vieille)", a-t-elle notamment déclaré sur Instagram.

La comédienne a dû composer avec les conditions sanitaires actuelles qui ont mené au classement de Paris en zone d'alerte maximale début octobre. Florence Foresti a précisé que les places déjà achetées seront valables pour les prochaines représentations, ou remboursables si les dates ne conviennent pas.

Les fans n'auront donc pas l'occasion de revoir l'humoriste sur scène avant 2021, mais pourront se consoler en découvrant l'actrice aux côtés de Jonathan Cohen, dans la série La flamme, diffusée sur Canal + à partir du 12 octobre, à raison de trois épisodes par semaine.