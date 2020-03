César 2020 : Florence Foresti et Cyril Hanouna s'affrontent sur le salaire de l'humoriste

publié le 10/03/2020 à 17:30

Cette cérémonie des César 2020 a été une véritable usine à polémique. Après les nominations du film J'accuse de Roman Polanski, après le départ tonitruant d'Adèle Haenel, après le discours engagé d'Aïssa Maïga, après les piques de Jean Dujardin ou la tribune de Virginie Despentes, voilà la question du salaire de Florence Foresti.

L'humoriste savait qu'elle serait au cœur de la tempête en présentant cette cérémonie mais peut-être n'avait-elle pas anticipé qu'on la critiquerait pour son salaire. En ne revenant pas sur scène après le sacre de Roman Polanski comme Meilleur réalisateur, Florence Foresti s'est attiré les foudres de certains, dont l'animateur Cyril Hanouna, une figure du groupe Canal qui diffusait - comme le veut la tradition - les César.

“Plein de gens ont dit que Florence Foresti a touché son cachet et qu’elle devait rester jusqu’à la fin, a-t-il déclaré dans son émission sur C8. Les présentateurs des César touchaient environ 30.000 euros. Florence Foresti avait touché 50.000 euros en 2016 et sachez que cette année, Florence Foresti a touché 130.000 euros dont 30.000 euros pour ses auteurs”. Et Cyril Hanouna d’ajouter : “Pour moi c’est une insulte au groupe Canal d’être partie avant la fin. Si j’avais été patron du groupe Canal, je lui aurais dit : ‘Écoute Florence, tu veux partir avant la fin et bien écoute on va prendre des sanctions !’”

Florence Foresti est passé par les réseaux sociaux pour clarifier cette histoire très directement. Sur Instagram elle écrit : "Cher Cyril, j'ai gagné 18.500 euros pour préparer et présenter les César. Comme vous avez l'air fort bien renseigné sur les salaires de mes prédécesseurs, vous pourrez sans doute lancer un débat sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes lors de votre prochaine émission. Bisou."

Mais le présentateur de C8 a exposé un tout autre calcul à ses téléspectateurs. "Je vais vous dire comment ça se passe. Florence Foresti a touché 120.000 euros qui ont été donnés à sa société. Quand Florence Foresti dit : 'J'ai touché 18.500 euros', c'est ce qu'elle se serait reversée juste pour la soirée des César, pour sa prestation le soir-même en direct. Après elle a tourné des magnétos. Son réalisateur, qui est aussi son compagnon, sur sa bande-annonce c'est elle qui l'a payé via sa société.

"Donc après elle fait ce qu'elle veut des 120.000 euros, a répondu Cyril Hanouna devant un graphique présentant l'envolée du cachet des maîtres de cérémonie entre 2012 (33.750 euros pour Antoine de Caunes) et 2020 (120.000 euros). Canal+ a facturé et a donné à Florence Foresti 120.000 euros. Il y a les droits d'auteur en plus qui s'ajoutent. Je peux vous dire que sur Canal+ les droits d'auteur en direct pour des sketchs c'est environ 2.500 euros la minute." Ni l'humoriste, ni Canal+ n'ont pour l'heure infirmé ou confirmé ces savants calculs.

.@Cyrilhanouna réagit à la réponse de Florence Foresti sur son salaire au César #TPMP pic.twitter.com/SsLwYsXGNj — TPMP (@TPMP) March 9, 2020