"Marre du rose" : un livre contre les stéréotypes, lu par Nathalie Hense

publié le 20/04/2020 à 06:02

Ces auteurs et autrices de livres jeunesse sont confinés comme vous. Alors, ils et elles ont décidé d'unir leurs talents pour vous offrir chaque jour une histoire absolument inoubliable. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour...



Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents. Dans ce tout premier épisode de Lis-moi une histoire, un nouveau podcast RTL, nous vous proposons : Marre du rose, un album jeunesse contre les stéréotypes.



"D’habitude, les filles, elles aiment le rose ; seulement moi, le rose, ça me sort par les yeux ! Et c’est pareil pour les princesses, les tralalas de princesses, les rubans et aussi les poupées. Mais quand en plus c’est rose, là, ça me sort par les trous de nez ! Maman dit que je suis un garçon manqué." Les propos vifs et vivifiants d’une petite fille qui refuse d’être enfermée dans des goûts qui ne sont pas les siens...



Marre du rose, est ici lu par Nathalie Hense, son autrice. Le livre, disponible en librairies, est illustré par Ilya Green.

"Marre du rose", de Nathalie Hense, Ilya Green Crédit : Albin Michel Jeunesse

