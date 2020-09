"Chez Michou", le célèbre cabaret parisien, va rouvrir ce vendredi

publié le 11/09/2020 à 11:31

Le célèbre cabaret parisien "Chez Michou" s'apprête à rouvrir ses portes, ce vendredi 11 septembre, 8 mois après le décès de son fondateur. L'établissement a été repris par sa nièce, qui a, à son tour, dû fermer la salle pour cause de coronavirus.

Mais tout est prêt pour la réouverture. Cathy, la nièce de Michou, a dû tout repenser pour s'adapter au contexte sanitaire : "Le cabaret Michou, c'est le plus petit cabaret, on y est très serré. C'est forcément un challenge pour nous de repartir, mais on a envie et il le faut."

À l'entrée de chez Michou, des bandes au sol, bleues fluo évidemment, pour que le public patiente dans la rue. "On a une petite barrière pour éviter que les gens ne s'étalent trop sur la chaussée", poursuit Cathy, "une fois dans la salle, on a un sens giratoire et 1 mètre de séparation entre les tables. On a enlevé des chaises pour au moins 40 personnes".

En plus de ces changements, le cabaret présentera de nouveaux personnages de transformistes pour sa reprise. Le public y découvrira, par exemple, un Johnny plus vrai que nature.