Bien-être : une application avec des histoires pour que vos enfants s'évadent

publié le 14/11/2020 à 10:26

Ce confinement n'est facile pour personne, et encore moins pour les enfants, qui doivent composer avec ce climat anxiogène. Juliette Dumas une idée à vous proposer pour leur changer les idées : une application créée par Martin Solveig, le célèbre DJ.

Elle s'appelle Alma Studio et propose 150 histoires originales pour les enfants de 3 à 10 ans. Des histoires comme au cinéma avec les voix de grands acteurs et actrices et un son et une musique extraordinaires. La grande originalité et la force de cette application est le sans écran. Lorsque l'histoire commence, l'écran devient noir et les enfants écoutent et développent leur imaginaire.

Il y en a pour tous les goûts : mythologie, découverte de la nature, voyage, histoires d'amitié ou précieux conseils pour s'endormir ou se relaxer. Parmi les nouveautés du moment, il y a l'histoire d'une licorne magique qui va aider les enfants à s'endormir. Il y a aussi les aventures à la campagne du chien Nougat pour rire et redécouvrir la nature.

Il y a de nombreux paramètres à sélectionner pour que les enfants n'aient accès qu'aux histoires de leur âge. On peut également choisir le nombre d'histoires : par exemple quatre avant d'aller au lit. Fini les soucis d'écran avant de s'endormir et plus besoin de culpabiliser si on n'a pas envie de leur lire une histoire. Surtout, les enfants font marcher leur imagination. Pour cela faut s'inscrire sur almastudio.com.