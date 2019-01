publié le 06/01/2019 à 08:00

Astérix sera très bientôt de retour en bande dessinée. Normal, le plus célèbre des Gaulois va souffler ses 60 bougies en 2019 et il est plus que jamais d'actualité puisqu'il vient de fêter ses 3 millions d'entrées pour le film Astérix, le secret de la potion magique de Louis Clichy et Alexandre Astier. RTL.fr vous propose de découvrir une planche mystérieuse qui cache un indice sur les prochaines aventures des irréductibles Gaulois.



Dans cette planche c'est Panoramix, le druide du village, qui fait la leçon aux petits Gaulois. Une scène qui devrait rappeler quelques souvenirs aux cinéphiles puisqu'une séquence très similaire ouvre le film sorti en décembre 2018. On peut voir le sage barbu demander à son impatiente assistance s'ils connaissent leurs ancêtres et parmi eux de célèbres Gaulois. "Abraracourcix", "Astérix" et même "Jimihendrix" (les auteurs ont toujours le goût pour les jeux de mots) fusent parmi les réponses. Panoramix indique alors qu'il s'agit d'un Gaulois encore plus célèbre face à son tableau noir...

La réponse demeure un mystère qui sera dévoilé dans le prochain album, le 38ème, qui sera publié le 24 octobre 2019. "Jean-Yves [Ferri] et moi avons souhaité prendre pour point de départ le fameux 'nos ancêtres les Gaulois...'. Sauf que bien sûr, on ne sait pas trop qui sont leurs ancêtres !, s'amuse le dessinateur Didier Conrad. Mais retenez que quelqu’un de vraiment important vient d’arriver au village. Qui ? Vous le saurez en lisant le prochain album."

Le nouvelle planche "teasing" des prochaines aventures d'Astérix Crédit : Les éditions Albert René