publié le 28/11/2018 à 11:32

Dans ce nouveau film Astérix : le Secret de la Potion magique, les héros sont des hommes. Clairement et majoritairement. Il ne faut pas imaginer un virage à la Wonder Woman ou Captain Marvel. Louis Clichy et Alexandre Astier, les deux réalisateurs qui ont déjà créé Astérix - Le Domaine des Dieux, restent dans la grande tradition de la bande-dessinée de René Goscinny et Albert Uderzo. Astérix, Obélix et le druide Panoramix sont les protagonistes principaux de cette nouvelle histoire.



Malgré un casting très masculin et des voix très célèbres comme celles de Christian Clavier, Elie Semoun ou Alex Lutz, le film n'oublie pas de mettre en valeur ses personnages féminins. La bande-dessinée célèbre en particulier deux Gauloises : la belle Falbala et la très autoritaire (et habile pour donner des coups de rouleau à pâtisserie) Bonemine, la femme du chef. Cette dernière a droit à de bons moments dans Le Secret de la potion magique. Elle bénéficie du doublage d'ailleurs de l'une des humoristes préférées des Français : Florence Foresti.

Mais, la modernité et la critique (en filigrane) du sexisme passe avant tout par un nouveau personnage : Pictine.

Pictine, graine d'ingénieure

Pictine est une petite fille et probablement la meilleure élève du village des irréductibles Gaulois. Fascinée par les sciences et en particulier les inventions, Pictine pourrait être décrite comme une Léonard de Vinci en herbe. Dans le village d'Astérix et Obélix, c'est le druide Panoramix qui fait la classe. Pictine est toujours au premier rang et invente machines sur machines pour impressionner le vieux sage.



Mais dans Astérix : le Secret de la potion magique, Panoramix se blesse. Paralysé et très honteux d'être tombé d'un arbre, il se met en quête d'un successeur. C'est la première fois que la saga Astérix s’intéresse d'aussi près à la notion de transmission. Les personnages ne vieillissent pas et le temps semble suspendu mais Le Secret de la Potion magique oblige tous les personnages à réfléchir au futur. Et la Gauloise est résolument l'avenir du Gaulois.

...Panoramix, qui se cherche un successeur après un accident Crédit : SND

Dans sa quête d'un successeur à qui transmettre sa recette de la potion magique, le druide Panoramix se tourne vers ses paires. Tous des vieux hommes à grandes barbes blanches et leurs jeunes apprentis... masculins, bien entendu. La forêt des druides est d'ailleurs strictement interdite aux femmes. Un élément souligné par le scénario pour montrer toute l'absurdité d'une telle règle. Pictine n'écoutant que son courage, entreprend malgré les risques et les interdits de suivre son professeur accompagné d'Astérix et Obélix. Elle doit se faire passer pour un homme pour avoir le droit de rester à leurs côtés .



Très rapidement, et là se trouve sans doute tout le sel du film, les apprentis-druides se révèlent être tous plus crétins/mauvais/ignares/dangereux (rayez la mention inutile) les uns que les autres. La sagesse scientifique et la philosophie d'un bon druide, c'est la jeune Pictine qui en semble douée. Et cela va prendre un bon moment pour que Panoramix s'en aperçoive.

Le village livré aux femmes

L'autre élément qui place les femmes au centre de l'action c'est le départ des hommes. afin d'aider le patriarche Panoramix dans sa quête du parfait apprenti, la totalité des hommes du village d’Armorique entreprend d'accompagner le druide. La totalité du village alors vidée de ses hommes et guerriers. Seuls demeurent : les enfants, les femmes et... Assurancetourix, l'insupportable mais attachant barde du village. Machisme de la société gauloise oblige, c'est ce dernier qui est sacré chef par intérim.



Les Romains, bien conscients de l'opportunité de la chose décident d'attaquer le village. Ce sont les femmes qui prennent alors la décision de se défendre elles-même grâce à la potion magique en réserve. Débrouillardes et pragmatiques, elles réduisent en pièce les légions romaines à plusieurs reprises avant - faute de druide - d'être à court de potion de force.



Ces scènes et intrigues demeurent minoritaires mais elles permettent de faire évoluer l'univers d'Astérix et de le connecter aux enjeux de notre époque marquée par le mouvement #MeToo.