Depuis 1967, Astérix, Obélix et les autres irréductibles Gaulois d’Albert Uderzo et René Goscinny sont passés de la bande-dessinée au grand écran. On compte désormais 10 films estampillés Astérix. Le premier de ces longs-métrages était le bien-nommé Astérix le Gaulois. On y retrouvait l'humour des bulles. Les réalisateurs et les films se sont enchaînés. Les styles aussi.



Les années 60 et 70 ont préféré un dessin très proche des planches des BD - on peut noter le stylé très crayonné, presque artisanal des Douze Travaux d'Astérix en 1976 par exemple. L'humour est toujours très présent et on peut noter une utilisation très efficace des chansons comiques comme l'inoubliable Pudding à l'arsenic d'Astérix et Cléopâtre.

Avec Astérix et les Indiens ou Astérix et les Vikings, sortis respectivement en 1994 et 2006, le style se lisse : plus de détails et de nuances dans les couleurs. L'influence de Disney se fait sentir. Dans les années 2010, Astérix passe au numérique avec des personnages modélisés en 3D à la manière des derniers films Pixar. C'est le duo Clichy-Astier qui est à la réalisation. Une modernité qui se voit et qui s'entend aussi dans les dialogues (on sent le goût de l'absurde et la touche Kaamelott) avec Astérix - Le Domaine des Dieux (2014) et Astérix : Le Secret de la Potion magique qui sort ce 5 décembre 2018 au cinéma.