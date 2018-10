Adjectifs et adverbes, attention à la confusion

publié le 06/10/2018 à 10:45

Rémy, de Montbéliard, m’a écrit à l’adresse langue@rtl.fr : il n’en peut plus d’entendre les commentateurs, sportifs en particulier, dire d’un athlète qu’il "a placé la barre haute". Et comme je le comprends…



Pas tellement fan de sport, je suis (oui, j’avoue) accro aux émissions comme "Chasseurs d’appart" de Stéphane Plaza ou "Top Chef", où les participants répètent sans cesse que leurs adversaires ont « mis la barre haute ». À chaque fois, moi aussi, je saute en l’air sur mon canapé.

En fait, ils confondent l’adjectif haut avec l’adverbe haut, qui en est dérivé. On dit aussi que c’est un adjectif utilisé comme adverbe. Or les adverbes sont invariables. On ne les accorde pas. Ils devraient dire, tout simplement : "Il a mis la barre haut".

Contrairement à ce que l’on s’imagine parfois, les adverbes ne sont pas toujours des mots en "ment". Ils sont à la fois très nombreux, très variés et très utilisés. Il y a les adverbes de manière (bien, mal, vite...), les adverbes de quantité (assez, beaucoup, trop…), les adverbes de temps (aujourd’hui, demain, jamais, toujours…), de lieu (ailleurs, ici, partout…), d’affirmation (oui, bien, vraiment…), de négation (non, jamais, rien…) et ceux de doute (peut-être, sans doute, probablement…).

Une technique simple pour les distinguer

Ils ont l’avantage de ne pas s’accorder, ce qui est très simple, mais l’inconvénient, pour certains, de ressembler comme des jumeaux à des adjectifs…à cette différence près qu’ils sont invariables, justement.



C’est le cas de haut, mais aussi de juste, de faux, de court, de long, etc. Par exemple, je me suis récemment fait couper les cheveux court (j’espère que nos auditeurs ont l’image pour en profiter !) – je les ai fait couper court,sans s à court, car ici c’est un adverbe. Mais attention, "maintenant, j’ai les cheveux courts", avec un s, car dans ce cas le mot est un adjectif.



Le problème supplémentaire, avec "placer la barre haute", c’est que l’erreur s’entend ! Souvenez-vous seulement de ceci : on dit "la barre est haute", mais "il a mis la barre haut".



L’une des façons de distinguer un adverbe d’un adjectif, c’est de le retirer de la phrase. Si elle reste correcte, alors c’est un adverbe, et on n’accorde pas. "Je me suis fait couper les cheveux court" : on peut enlever court. On obtient "Je me suis fait couper les cheveux". C’est moins précis, mais c’est juste. Au contraire, dans la phrase : "J’ai les cheveux courts", si j’enlève court, ma phrase devient "J’ai les cheveux", ce qui ne fonctionne pas. Donc ici court est adjectif… et il s’accorde ! C’est enfantin, finalement, non ?