"Ac", "heim", "y" : quand les noms des villes riment

Avez-vous remarqué comme la toponymie, c’est-à-dire les noms des lieux, et en particulier ceux des villes et des villages, sont fortement marqués par la région où ils se trouvent ? C’est plutôt poétique, comme s’ils rimaient entre eux. En Charente, par exemple, autour de Barbezieux, patrie de la jolie poule noire du même nom, pléthore de noms de villages se terminent en "ac" : Pérignac, Jurignac, Segonzac, etc. On trouve également beaucoup de toponymes en "ac" en Corrèze : Perpezac, Lornac, Allassac et autres Donzenac…



Ces terminaisons qui "riment" ont des sens voisins. Le "ac", qui est en fait fréquent dans toute l’Occitanie mais aussi en Nouvelle-Aquitaine, viendrait du gallo-romain "iacus", un suffixe signifiant "le domaine de", qui est donc souvent précédé du nom de celui à qui l’endroit appartenait. Ainsi Donzenac désignait la terre d’un Gallo-Romain du nom de Domitianus et Allassac le domaine d’Alacius.

"Plouc" vient de "paroisse"

En Alsace, près du quart des communes se terminent en "heim", qui désigne "le foyer" de quelqu’un, mais cette fois teinté par les invasions germaniques : Molsheim, Schiltigheim, Rittenheim... En Ile-de-France, on note beaucoup de terminaisons en "y", comme Neuilly, Ivry, Vitry, Gentilly… Ce serait l’équivalent du "ac" occitan, la terminaison en "y" étant la survivance dans le nord du même suffixe "iacus".

En Bretagne, ce sont surtout les préfixes qui sont marquants, avec toutes ces villes qui commencent en "Plou" ou "Plo" : Ploermel, Ploneour, Plomeur, Plougastel… Ce mot désigne la paroisse en breton. Et, au passage, c’est de là que vient le mot "plouc". Il date de l’époque où les paysans bretons émigraient en grand nombre vers Paris. Quand ils disaient d’où ils venaient, sans cesse revenaient des noms en "Plou", et les Parisiens, charmants, se sont mis à traiter les Bretons, puis les paysans en général, de "ploucs".



On remarque aussi de nombreuses terminaisons en "ville", en Normandie par exemple…Cette terminaison vient du latin "villa", désignant un domaine rural, comme dans Deauville, Trouville. Parfois le "ville" est utilisé en préfixe… Comme, près de Paris, dans Villemomble, ou Villejuif – qui étrangement n’a pas de rapport avec le mot "juif", mais où se trouvait la villa romaine d’un dénommé Juvius.



