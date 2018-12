DIAPORAMA - Idées cadeaux : des livres pour apprendre en s'amusant

publié le 27/12/2018 à 16:25

Les auteurs comme les éditeurs rivalisent d'ingéniosité pour intéresser les enfants. Voici une sélection de livres à acheter toute l'année et à transmettre de frères en sœurs. D'abord, Si l'histoire m'était contée (Casterman, 29 euros) avec des Playmobil.



On doit cette idée à Richard Unglik, un grand enfant qui aurait eu une révélation en pleine nuit un 28 décembre 1999. "Le Playmobil n'est pas une passion" explique Richard Unglik au micro de RTL, "mais un cheval de Troie pour intéresser les enfants à la grande Histoire, qui peut-être ne les intéresserait pas au premier abord. Grâce aux Playmobil, ils font entrer dans leur tête, par exemple Le Radeau de la Méduse, et je suis convaincu que le jour où ils verront le vrai Radeau de la Méduse, ils se souviendront instinctivement de l'image que j'ai créé grâce aux Playmobil".

Si l'histoire m'était contée est le cinquième livre de Richard Unglik. On commence avec les premiers hommes et on termine avec la conquête de l'espace, le réchauffement climatique. Au total, 240 pages, toutes illustrées avec des Playmobil. Pour ses livres, Richard Unglik monte patiemment chaque scène, puis réalise des photos. Mais, attention ! Vous ne trouverez pas les figurines qu'utilisent Richard Unglik, dans le commerce, puisqu'il a transformé des Playmobil pour s'approcher de la réalité.

"L'art de la Préhistoire", pour une immersion historique

L'art de la préhistoire Crédit : Citadelles jeunesse

Au rayon "beaux livres", voici L'Art de la Préhistoire aux éditions Citadelles jeunesse (22,90 euros). Cette maison d'édition est spécialisée dans le livre d'art pour adultes et se lance donc dans la jeunesse. L'art de la Préhistoire propose une immersion à l'aide de pages fenêtres dans une sélection d’œuvres d'hommes préhistoriques découvertes partout dans le monde (20 œuvres analysées et décortiquées). Que représentent-elles ? Comment ont-elles été réalisées ?Pourquoi certaines ont des tailles monumentales quand d'autres sont au contraire très petites ? Toutes les réponses (ou presque) sont dans ce grand livre qui a bénéficié de l'expertise de scientifiques de renom comme Carole Fritz et Gilles Tosello. (Carole Fritz est l'autrice de la version adultes)

La collection "Dis pourquoi ?"

S'amuser en apprenant, c'est enfin possible aussi avec la série des Dis pourquoi ? (13,50 euros) aux éditions Les Deux Coq D'or. Pour les 7-10 ans spécial Mythologie des questions et des anecdotes par dizaine. Par exemple, savez-vous d'où vient le mot sosie ? On doit ça au dieu Jupiter, qui pour séduire une femme, s'est transformé en son mari. Et pour rendre le stratagème encore plus crédible, il a demandé à son ami Mercure de se transformer en servant du mari. Le servant s'appelait : "sosie".

