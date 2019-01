publié le 22/10/2018 à 08:00

Il y a des périodes bénies parfois dans la vie, des moments où tout nous sourit et nous paraît facile. Cette période, pour Jean-Michel, se résume au mois de décembre 2015. Après une spirale infernale, tout s'est soudain résolu pour lui : il guérit d'une longue maladie, gagne un procès au long cours et cerise sur le gâteau : il remporte un jackpot de 4,6 millions d'euros à un jeu de hasard.



Si Jean-Michel a connu cette spirale de la chance, c'est aussi qu'il a sans doute bien géré sa spirale de l'échec. "Ce qui ne me tue pas me rend plus fort", s'est-il sans doute répété comme un mantra. Et c'est bien ce que recommandent les coaches et psychologues.

Adopter une attitude positive face aux échecs est fondamental pour se relever en attendant une période plus douce.

En affrontant ses erreurs et en les acceptant, on peut même beaucoup progresser car on stimule son mental, sa capacité à analyser et à se remettre en question, ce qui permet d'acquérir de bons réflexes pour la suite. En témoignent les parcours de plusieurs personnalités brillantes qui ont toutes connu des échecs... mais ont su se relever.

Inverser la spirale de l'échec

J.K. Rowling par exemple. Saviez-vous que la mère d’Harry Potter était une mère de famille isolée, sans ressources lorsque son premier manuscrit a été refusé par de nombreux agents et éditeurs ? Qui sait si le jeune sorcier que tout le monde connait aujourd’hui aurait vu le jour si celle qui l’avait inventé avait renoncé à son rêve ?



On peut aussi citer Oprah Winfrey, la papesse de la télévision américaine, licenciée à 23 ans de son premier emploi de reporter, Stephen King, concierge désargenté avant de connaitre le succès qu’on lui connait ou encore Steve Jobs, viré par Apple à 30 ans…



Comme le disait le célèbre Carl Gustav Jung : "il existe partout et toujours, de façon inconsciente, une disposition à vivre un miracle". Encore faut-il y croire et le laisser arriver.



* Le prénom a été modifié