VIDÉO - Insolite : une course-poursuite entre une vache et un cow-boy sur une autoroute du Michigan

L'HISTOIRE QUI RÉVEILLE - Course-poursuite entre une vache et un cow-boy sur une autoroute du Michigan

La police de l'État du Michigan a posté cette vidéo complètement anachronique. Un cow-boy, avec toute la panoplie (chapeau, chemise en pantalon en jean, cheval bai), émerge des bois sur le bord de l'autoroute.

L'homme galope à toute vitesse pour rattraper... une vache, échappée d'une ferme, en train de se faire la malle sur le bitume ! On voit dans la vidéo la vache traverser la trois-voies, dépasser la voiture de la police qui filme à travers le pare-brise, et le cow-boy, lasso au vent.

La vache et le cow-bow slaloment entre les voitures - mais heureusement la police était prévenue et sur place. Un quad vient ensuite barrer la route à la vache. L’animal saute par-dessus la barrière … mais je vous rassure, la fugitive a pu être attrapée.

Le cow-boy qui réussi à lancer son lasso autour du cou de la bête, la vache tombe les quatre fers en l’air. La vidéo a fait le tour de la Terre et l’histoire finit bien : sur une autre vidéo, on voit la vache saine et sauve dans son étable !

