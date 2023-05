Qu'est-ce que le New York roll, cette viennoiserie qui fait fureur ?

Le New York roll est tout simplement LA viennoiserie à la mode en ce moment. Littéralement, ça veut dire "roulé de New York". Dans le détail, le New-York roll est un croissant revisité de forme ronde et plate avec un faux air de kouign-amann.

Il est donc roulé sur lui-même comme un pain aux raisins, feuilleté, caramélisé, avec un nappage et surtout un cœur coulant : une crème goût pistache, chocolat ou autre saveur selon les désirs du chef pâtissier. Bref, c'est très gourmand, voire décadent, et très mauvais pour la ligne.

Comme son nom l’indique, il vient de la Grosse Pomme. Cette viennoiserie a été créée l’an dernier par le café-boulangerie new-yorkais Lafayette et depuis, il a envahi la planète. Le hashtag cumule plus de 21 millions de vues sur TikTok.



Désormais, on en trouve partout en France : Nantes, Amiens, Strasbourg ou encore Paris, dans les adresses les plus pointues, comme la boulangerie parisienne Frappe par exemple, mais aussi dans de plus en plus de boulangeries de quartier.

Côté prix, comptez entre 3 et 5 euros pour cette viennoiserie. Si vous savez faire la pâte feuilletée levée, vous pouvez essayer de réaliser cette douceur sucrée. Sinon, sur TikTok, on vous propose plein de recettes avec notamment de la pâte feuilletée industrielle, un pis-aller.



