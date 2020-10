Z Event : plus de 5,7 millions d'euros récoltés pour Amnesty International

publié le 19/10/2020 à 06:32

La quatrième édition du Z Event s'est tenue du 16 au 18 octobre à Montpellier, malgré un contexte sanitaire sensible. Le rendez-vous caritatif annuel des plus grandes stars du jeu vidéo a récolté 5,7 millions d'euros au profit d'Amnesty International.



L'événement, qui a démarré vendredi 16 en fin d'après-midi, s'est clos sur une note positive à 1 heure du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Après plus de 50 heures de streaming, 5.724.000 euros avaient été récoltés en faveur d'Amnesty International. Les dons pouvaient malgré tout se poursuivre encore une partie de la nuit.

C'est donc un nouveau record de dons pour l'événement qui célébrait sa quatrième édition. En 2019, le Z Event avait rapporté plus de 3,5 millions à l'Institut Pasteur, en 2018 c'est 1,1 million d'euros qui avait été reversé à Médecins sans frontières. En 2017 la Croix-Rouge a bénéficié de 500.000 euros de dons et en 2016, lors de la première édition alors baptisée "Avengers France", ce sont 170.000 euros qui avaient été récoltés pour Save the children.







Pendant trois jours, certains des streamers les plus populaire de France ont offert un marathon de parties de jeux vidéo en ligne, auquel s'ajoutait des défis et des performances. L'événement était entièrement diffusé sur la plateforme Twitch. Ainsi, Gotaga, Joueur du grenier, Mister MV, Domingo ou Squeezie faisaient parti du rendez-vous.



L'événement caritatif a une fois de plus été salué par le président de la République : "#ZEVENT2020, vous pouvez être fiers ! Fiers d'avoir mobilisé plus de 5,7 millions d'euros (un record !) pour faire respecter les droits humains avec Amnesty. Fiers d'avoir montré qu'en étant unis et solidaires on peut accomplir de grandes choses. Cette unité, nourrissons-la!", a tweeté Emmanuel Macron.

