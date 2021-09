Des prix inchangés, une puce dopée, des caméras améliorées et une encoche réduite... Apple a officialisé ce mardi 14 septembre ses nouveaux iPhone 13 à l'occasion d'une keynote sans surprise une nouvelle fois filmée à l'avance en raison de la pandémie puis diffusée depuis son campus californien de l'Apple Park, à Cupertino.

Les quatre appareils qui composent la nouvelle gamme d'iPhone proposent des caractéristiques très proches de la génération précédente, tant dans l'apparence qu'au niveau des performances. Apple entend visiblement rejouer la partition haut de gamme qui a fait ses preuves l'an dernier dans un marché où la 5G n'a pas encore favorisé l'émergence d'avancées spectaculaires.

Le groupe technologique a également profité de la conférence pour officialiser deux nouveaux iPad, dont un Mini profondément remanié, et une nouvelle montre connectée, l’Apple Watch Series 7, à l'écran agrandi. Pour la nouvelle version des AirPods, les écouteurs connectés les plus vendus au monde, il faudra patienter jusqu'à un prochain événement. Retour sur les annonces de mardi.

1 - Des iPhone 13 plus performants et endurants

Au premier regard, les nouveaux iPhone sont des clones de leurs aînés. Ils arborent les mêmes tranches anguleuses, le même cadre en aluminium et le même écran aux bordures contenues. La gamme de l'an dernier est reconduite à l'identique avec deux modèles de base standard et mini et deux versions Pro plus sophistiquées. Les prix sont inchangés de 809 à 1.259 euros, selon les modèles.

Le changement se situe dans les détails. L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Mini sont désormais disponibles dans un nouveau coloris rose, à la place du vert, tandis que les versions Pro se déclinent dans une nouvelle teinte bleu alpin, au détriment du bleu pacifique. Les écrans des quatre modèles gagnent également quelques pixels d'affichage à la faveur du rétrécissement de l'encoche qui se veut 20% plus fine. Et les modèles de base voient leur capacité de stockage doublée à 128 Go dans leur configuration initiale.

Apple a mis à jour sa gamme d'iPhone mardi 14 septembre Crédit : AFP

Pour le reste, Apple promet des performances décuplées et une autonomie boostée jusqu'à 10% grâce aux optimisations de sa nouvelle puce A15. Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max passent à la technologie d'écran ProMotion, pour faire défiler les images avec plus de fluidité dans les jeux. Ils gagnent aussi un objectif dédié aux photos macro jusqu'à 2 centimètres et un téléobjectif à zoom X3. Tous les modèles peuvent désormais appliquer un flou d'arrière-plan aux vidéos et réussir de meilleures photos la nuit grâce à des capteurs plus grands.

2 - Un nouvel iPad d'entrée de gamme et un iPad Mini très Pro

Apple a ouvert les débats en annonçant deux nouveaux venus dans sa gamme de tablette. Le moins cher des iPad au catalogue (389 euros) se modernise en adoptant la puce A13 de l'iPhone 11. Il récupère aussi la technologie d'écran TrueTone qui adapte les couleurs et la luminosité à la teinte de l'environnement ambiant. Compatible avec la première génération du stylet Apple Pencil, ce nouvel iPad peut faire office de bloc note interactif. Apple a aussi mis en avant la fonction Center Stage pour optimiser les appels en vision grâce à une technologie de suivi automatique des sujets. La configuration de base passe de 32 Go à 64 Go.

Les nouveautés du nouvel iPad Crédit : Apple

Le grand vainqueur de la soirée est certainement l'iPad Mini qui reprend plusieurs caractéristiques jusqu'ici dévolues à l'iPad Pro. Angles droits, lecteur d'empreintes intégré au bouton d'allumage, écran bord à bord, nouvelle puce A15, prise USB-C, enregistrement 4K... La tablette miniature d'Apple n'a plus grand chose à envier aux modèles professionnels. Pour un ticket d'entrée de 559 euros.

Le nouvel iPad Mini Crédit : Apple

3 - L'Apple Watch grandit

Comme annoncé par les rumeurs, l'Apple Watch Series 7 arrivera un peu plus tard cet automne du fait des difficultés logistiques induites par la pandémie. La montre connectée la plus vendue au monde sera proposée cette année avec un écran 20% plus grand aux bords réduits et toujours arrondis, capable d'afficher 50% de texte en plus ou un clavier virtuel en entier. Apple promet aussi une meilleure autonomie et une charge plus rapide. La nouvelle version du système d'exploitation watchOS devrait perfectionner le suivi de certaines activités sportives, notamment le vélo, avec un système de détection automatique des chutes. Son prix français sera communiqué prochainement.

L'Apple Watch Series 7 dispose d'un écran plus grand capable d'afficher 50% de texte en plus Crédit : AFP